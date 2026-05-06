EMEKLİ ZAMMI 2026 | Geri sayım başladı! Emekliye yüzde 18.5 zam: İşte yeni maaş tablosu...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü hem Kurban Bayramı ikramiyesine hem de Temmuz zammına çevirdi. 4 aylık enflasyon verisiyle zam oranının önemli kısmı netleşirken, Mayıs ve Haziran tahminleri maaş artışının hangi seviyeye ulaşacağına dair güçlü sinyaller veriyor.

YÜZDE 14,64 ŞİMDİDEN CEPTE

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayında da tüketici fiyat endeksi yüzde 4.18 artış gösterdi. Böylece 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 14,64'lük zammı cebe koymuş oldu.

4 aylık zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.928 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-Kur emeklisi Temmuz ayında 28 bin 660 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 34.392 TL'ye çıkacak.