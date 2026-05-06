EMEKLİ ZAMMI 2026 | Geri sayım başladı! Emekliye yüzde 18.5 zam: İşte yeni maaş tablosu...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü hem Kurban Bayramı ikramiyesine hem de Temmuz zammına çevirdi. 4 aylık enflasyon verisiyle zam oranının önemli kısmı netleşirken, Mayıs ve Haziran tahminleri maaş artışının hangi seviyeye ulaşacağına dair güçlü sinyaller veriyor.
YÜZDE 14,64 ŞİMDİDEN CEPTE
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayında da tüketici fiyat endeksi yüzde 4.18 artış gösterdi. Böylece 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 14,64'lük zammı cebe koymuş oldu.
4 aylık zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.928 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-Kur emeklisi Temmuz ayında 28 bin 660 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 34.392 TL'ye çıkacak.
6 AYLIK ZAM TAHMİNLERİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu yüzde 1.52 olarak tahmin edilmişti. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,5 olacak.
Bu tahminlere göre emekli maaşlarına en az yüzde 18,5 zam yapılacak. Yüzde 18,50 zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 23.700 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında 29 bin 625 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 35.550 TL'ye çıkacak.
Net zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak TÜFE verileriyle belli olacak.
İKİLİ ARTIŞ KAPIDA
İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Burada 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor.
Kesin karar ise zam oranının belli olmasının ardından verilecek. Ardından da yasal düzenleme yapılarak yeni taban aylık hayata geçirilecek.
İşte 4 aylık kesinleşen rakamlara ve TCMB'nin beklentilerine göre kuruş kuruş SSK-BAĞKUR emeklisi maaş hesap:
Mevcut maaş: 20.000 TL
%14,64: 22.928 TL
%18,50: 23.700 TL
Mevcut maaş: 21.000 TL
%14,64: 24.074 TL
%18,50: 24.885 TL
Mevcut maaş: 22.000 TL
%14,64: 25.221 TL
%18,50: 26.070 TL
Mevcut maaş: 23.000 TL
%14,64: 26.367 TL
%18,50: 27.255 TL
Mevcut maaş: 24.000 TL
%14,64: 27.514 TL
%18,50: 28.440 TL
Mevcut maaş: 25.000 TL
%14,64: 28.660 TL
%18,50: 29.625 TL
Mevcut maaş: 26.000 TL
%14,64: 29.806 TL
%18,50: 30.810 TL
Mevcut maaş: 27.000 TL
%14,64: 30.953 TL
%18,50: 31.995 TL
Mevcut maaş: 28.000 TL
%14,64: 32.099 TL
%18,50: 33.180 TL
Mevcut maaş: 29.000 TL
%14,64: 33.246 TL
%18,50: 34.365 TL
Mevcut maaş: 30.000 TL
%14,64: 34.392 TL
%18,50: 35.550 TL
Mevcut maaş: 31.000 TL
%14,64: 35.538 TL
%18,50: 36.735 TL
Mevcut maaş: 32.000 TL
%14,64: 36.685 TL
%18,50: 37.920 TL
Mevcut maaş: 33.000 TL
%14,64: 37.831 TL
%18,50: 39.105 TL
Mevcut maaş: 34.000 TL
%14,64: 38.978 TL
%18,50: 40.290 TL
Mevcut maaş: 35.000 TL
%14,64: 40.124 TL
%18,50: 41.475 TL
Mevcut maaş: 36.000 TL
%14,64: 41.270 TL
%18,50: 42.660 TL
Mevcut maaş: 37.000 TL
%14,64: 42.417 TL
%18,50: 43.845 TL
Mevcut maaş: 38.000 TL
%14,64: 43.563 TL
%18,50: 45.030 TL
Mevcut maaş: 39.000 TL
%14,64: 44.710 TL
%18,50: 46.215 TL
Mevcut maaş: 40.000 TL
%14,64: 45.856 TL
%18,50: 47.400 TL