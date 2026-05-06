GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 6 MAYIS | Tabelalar değişti! Benzin, motorin ve LPG fiyatları şu an kaç TL? İşte güncel liste...

6 Mayıs'ta Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar seviyelerinde seyrederken, bu gelişmeler akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Benzin, motorin ve LPG'de son fiyatlar ne kadar oldu? Yakın zamanda yeni bir zam ihtimali var mı? Güncel tablo ve detaylar…
AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM
Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.
Son olarak; 28 Nisan gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 2.28 TL, benzine 0.95 TL zam yapıldı.
7 Mayıs gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde LPG otogazda 0.34 TL indirim bekleniyor.
PEKİ, İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…
6 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 63.74 TL
Motorinin litresi: 71.64 TL
LPG: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 63.60 TL
Motorinin litresi: 71.50 TL
LPG: 34.39 TL
Benzinin litresi: 64.99 TL
Motorinin litresi: 73.03 TL
LPG: 34.79 TL
Benzinin litresi: 64.71 TL
Motorinin litresi: 72.76 TL
LPG: 34.87 TL