Haberler Ekonomi GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 6 MAYIS | Tabelalar değişti! Benzin, motorin ve LPG fiyatları şu an kaç TL? İşte güncel liste...

6 Mayıs itibarıyla Brent petrol fiyatı varil başına 108 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu dalgalanma akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımayı sürdürüyor. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları şu an kaç TL? Yeni bir zam bekleniyor mu? İşte en son durum ve güncel fiyatlar…

SABAH

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 28 Nisan gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 2.28 TL, benzine 0.95 TL zam yapıldı.

7 Mayıs gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde LPG otogazda 0.34 TL indirim bekleniyor.

PEKİ, İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

6 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 63.74 TL

Motorinin litresi: 71.64 TL

LPG: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 63.60 TL

Motorinin litresi: 71.50 TL

LPG: 34.39 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 64.99 TL

Motorinin litresi: 73.03 TL

LPG: 34.79 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 64.71 TL

Motorinin litresi: 72.76 TL

LPG: 34.87 TL

