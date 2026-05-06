Temmuz zammı şekilleniyor! Memur ve 4C'li emeklilere en az yüzde 14.23 zam sinyali! Kim ne kadar alacak?

2026 yılının ilk yarısı için yüzde 18,6 zamma ilave olarak 1000 TL seyyanen artış alan milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sandığı mensubu Temmuz ayında yapılacak zammı merakla bekliyor. Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı alacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın 4. enflasyon verisi ile memur ve memur emeklisi için zam hesapları netleşmeye başladı. Kamu çalışanları için bu dönem ilk enflasyon farkı Nisan ayıyla birlikte oluştu. Son iki ay için tahminler de net maaş için ipuçları verdi.
Peki, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Enflasyon beklentilerine göre zam oranı ne kadar? İşte memur ve memur emeklileri için zam hesabı...
İLK FARK OLUŞTU
Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyordu. Yılın ilk 3 ayı için enflasyon farkı oluşmamıştı. Nisan ayında gerçekleşen rakamlarla memur ve memur emeklisi için ilk enflasyon farkı oluştu.
Yüzde 14.64 çıkan ocak-nisan enflasyonuna göre memurlara ve emeklilerine yüzde 3.28 fark çıktı. Bu fark ile temmuz zammı şimdiden yüzde 10.51'e ulaştı.
KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI
4 Aylık Enflasyon: 14,64
4 Aylık Enflasyon Farkı: 3,28
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 10,51
Geriye 2 veri kalırken 4 aylık zam oranına göre en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 68 bin 395 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 772 liradan 30 bin 691 liraya çıkacak.
MEMURA ZAM İÇİN TAHMİNLER NE YÖNDE?
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu yüzde 1.52 olarak tahmin edilmişti. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,5 olacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 6,76 enflasyon farkıyla yüzde 14,23 zam alacak.
Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 697 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 724 lirayı bulacak.
Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılı hesaplama...
Memur (üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 64.397 TL
%10,51: 71.167 TL
%14,23: 73.561 TL
Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 94.384 TL
%10,51: 104.305 TL
%14,23: 107.817 TL
Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211 TL
%10,51: 106.324 TL
%14,23: 109.900 TL
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870 TL
%10,51: 73.899 TL
%14,23: 76.385 TL
Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653 TL
%10,51: 84.711 TL
%14,23: 87.562 TL
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219 TL
%10,51: 89.756 TL
%14,23: 92.779 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368 TL
%10,51: 81.079 TL
%14,23: 83.806 TL
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568 TL
%10,51: 100.088 TL
%14,23: 103.449 TL
Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617 TL
%10,51: 90.196 TL
%14,23: 93.233 TL
Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214 TL
%10,51: 98.592 TL
%14,23: 101.924 TL
Avukat
Mevcut: 90.000 TL
%10,51: 99.459 TL
%14,23: 102.807 TL
Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770 TL
%10,51: 82.628 TL
%14,23: 85.407 TL
Profesör 1/4
Mevcut: 135.089 TL
%10,51: 149.289 TL
%14,23: 154.313 TL
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426 TL
%10,51: 166.234 TL
%14,23: 171.829 TL
Memur maaşları meslek meslek tablo şeklinde şu şekilde:
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekli sandığı mensubu 4C'li memur emeklileri için net maaş hesaplaması şu şekilde:
Emekli sandığı mensubu 4C'li memur emeklileri için net maaş hesaplaması