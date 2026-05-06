Temmuz zammı şekilleniyor! Memur ve 4C'li emeklilere en az yüzde 14.23 zam sinyali! Kim ne kadar alacak?

2026 yılının ilk yarısı için yüzde 18,6 zamma ilave olarak 1000 TL seyyanen artış alan milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sandığı mensubu Temmuz ayında yapılacak zammı merakla bekliyor. Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın 4. enflasyon verisi ile memur ve memur emeklisi için zam hesapları netleşmeye başladı. Kamu çalışanları için bu dönem ilk enflasyon farkı Nisan ayıyla birlikte oluştu. Son iki ay için tahminler de net maaş için ipuçları verdi.

Peki, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Enflasyon beklentilerine göre zam oranı ne kadar? İşte memur ve memur emeklileri için zam hesabı...

İLK FARK OLUŞTU

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyordu. Yılın ilk 3 ayı için enflasyon farkı oluşmamıştı. Nisan ayında gerçekleşen rakamlarla memur ve memur emeklisi için ilk enflasyon farkı oluştu.

Yüzde 14.64 çıkan ocak-nisan enflasyonuna göre memurlara ve emeklilerine yüzde 3.28 fark çıktı. Bu fark ile temmuz zammı şimdiden yüzde 10.51'e ulaştı.

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

4 Aylık Enflasyon: 14,64

4 Aylık Enflasyon Farkı: 3,28

Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7

Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 10,51

Geriye 2 veri kalırken 4 aylık zam oranına göre en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 68 bin 395 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 772 liradan 30 bin 691 liraya çıkacak.