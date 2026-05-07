İşten çıkarılan işçi ne yapmalı? İşten kovulan eski iş yerine dönebilir mi? Tazminat hakkı nasıl kazanılır? İhbar, kıdem ve işsizlik maaşı...

Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma hayatını düzenlerken hem işverenler hem de işçiler için önemli güvenceleri de düzenlemiş durumda. Çalışanların iş güvencesi anlamında çok önemli 4 ayrı koruma bulunuyor. Ancak bunlardan yararlanmak için bazı şartları da yerine getirmek lazım.

Yasalarımız çalışanlar için iş güvencesini sağlayan, işten ayrıldıktan sonra hayatlarını idame ettirmelerini kolaylaştıran düzenlemeler içeriyor. Tazminatlar ve ödenekler bu kapsamda değerlendiriliyor.

İş güvencelerinden yararlanmak için süre var mı?

Bir çalışan işe başladıktan sonra kayıtlı olarak çalıştırılmak zorunda. Bu durum onun hem sağlık hem de iş güvenliği için yeterli sebep. Ancak özellikle tazminatlar konusunda en az 6 aylık bir çalışma süresi de isteniyor.

Tazminat güvencesi nasıl belirleniyor?

Çalışanlar 1 yılı doldurduklarında kıdem tazminatı hakkı kazanıyor. Böylece işverenin haksız uygulamalarıyla işinden olan bir çalışan biriken tazminatını alabiliyor. Bu anlamda çalışılan her yıl için 30 günlük brüt maaş kazanılıyor. Tazminat alabilmek için haklı nedenlerle istifa dışında işten kendi istek ve kusuru dışında çıkartılmış olmak gerekiyor.