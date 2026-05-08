Kalyon Holding’den güneşe büyük yatırım

Kalyon PV içinde kurulan ve güneş hücresi teknolojisi serisi olarak bilinen yeni üretim tesisinin açılışı dün Ankara Maliköy'de gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşmasında "Güneş paneli imalatı için 2012 yılından bu yana toplam yatırım tutarı 151,5 milyar liraya ulaşan 134 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. TÜBİTAK eliyle son 23 yılda güneş enerjisi alanında 756 projeye, 1.397 bilim insanı ve gencimize toplam 7 milyar lira destek verdik" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise "2017 yılında gerçekleştirdiğimiz bin megavat kapasiteli Karapınar GES yarışmamız kapsamında 2020 yılında açılan entegre güneş paneli üretim tesisini bugün yeni bir aşamaya taşıyoruz. Güneş enerjisinde dünyanın geldiği en ileri noktalardan birini temsil eden, TOPCONPlus teknolojisi ile açılan bu yeni tesiste, yüksek verimli yeni nesil güneş hücresi ve panel üretimi gerçekleştirilecek. Bu teknoloji sayesinde aynı alandan daha fazla elektrik üretmek mümkün hale gelecek. Bu da hem verimlilik artışı hem de maliyetlerde düşüş anlamına geliyor" diye konuştu. 'FAZLA ÜRETİM SAĞLANACAK'

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, milli teknolojiyi geliştirmek ve sürdürülebilir gelecek kurmak için Kalyon PV yatırımını hayata geçirdiklerini belirtti. Kalyoncu, "Türkiye'de ilk kez G12R boyutunda TOPCONPlus teknolojisiyle güneş hücreleri üreterek yüksek verimlilik ve ileri teknoloji ile aynı alandan daha fazla enerji üretimi sağlayacağız. Böylece enerji üretiminde maliyet avantajı ve performans artışı elde edeceğiz. Yaklaşık 55 milyon dolarlık bu yeni yatırımla birlikte; Kalyon PV'nin toplam yerli güneş hücresi üretim kapasitesi 2,1 gigavat seviyesine ulaşmaktadır"dedi. Ankara Valisi Yakup Canbolat ise enerji alanında her geçen gün Türkiye'nin dışa bağımlılığını azalttığını anlatırken, Başkan Erdoğan'ın bu noktada ortaya koyduğu vizyonun çok önemli olduğunu söyledi.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

KALYON PV'nin yaklaşık 55 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği yeni tesis, 1,1 GW güneş hücresi üretim kapasitesiyle 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güce sahip. Saniyede 8 yarım hücre üretimiyle günlük yaklaşık 620 bin adet kapasiteye ulaşılıyor. Tesiste üretilen ürünlerin enerji üretimleriyle yılda 1,5 milyonton karbondioksit salınımının önüne geçerek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunuluyor. Bu yatırımla birlikte Kalyon PV'nin toplam yerli güneş hücresi üretim kapasitesi 2,1 GW seviyesine ulaşmış oldu.