SGK’dan turistik ilçede denize sıfır satılık arsa

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü, Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde bulunan 3 bin 77 metrekarelik arsayı satışa çıkardı. Hasan Tahsin Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından yayımlanan ilana göre taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 19 milyon 500 bin TL oldu. Çandarlı Mahallesi Aşağıbük mevkisinde yer alan 1311 ada 1 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki taşınmazın tamamı satış kapsamında yer aldı. Dikili Belediyesi'nin imar bilgilerine göre parsel, 1/1000 ölçekli Çandarlı Uygulama İmar Planı'nda "Günübirlik Kullanım Alanı" içerisinde kalıyor. Taşınmazın ayrık nizam yapılaşma şartlarına sahip olduğu, parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı belirtildi. İlk açık artırması 4 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.