Süresiz nafakaya alt sınır geliyor

12. Yargı Paketi'nde, yargılama süreleri ve hobi bahçeleri davalarına yönelik pakette düzenlemeler yer alacak. Paket kapsamında kamuoyunda da tartışma konusu olan süresiz nafaka sona erdirilecek. Bakanlık tarafından hazırlanan 12. Yargı Paketi, Nisan başında Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu. Paket, ağırlıklı olarak hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmayı, mahkeme iş yükünü azaltmayı, yargılama sürelerini kısaltmayı ve ticari davalarda usul süreçlerini sadeleştirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede nafakanın alt sınırının da 5 yıl olması planlanıyor. Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. Bu durumlarda evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Ayrıca, duruşma araları 3 ayı geçmeyecek.