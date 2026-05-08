TOGG yeni bir stratejik teknoloji iş birliğine imza attı

TOGG'DAN yapılan açıklamaya göre, TOGG, yeni B segmenti ailesi için stratejik bir anlaşmaya imza attı. Marka, CATL'in iştiraki CAIT ile ortak platform geliştirmek üzere işbirliği yaptı. Bu doğrultuda TOGG, platformu hazır bir çözüm olarak almak yerine geliştirme sürecine aktif mühendislik katkısı sunarak kendi ürün ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirecek. Platform teknolojisini CAIT sunarken, kullanıcı deneyimi, ürün gereksinimleri ve dijital mimari tarafında TOGG belirleyici rol üstlenecek. İşbirliği, CAIT'in Bedrock Şasi teknolojisi ile TOGG'un araç geliştirme kabiliyetlerini bir araya getirerek Türkiye pazarı için yeni nesil elektrikli araçların geliştirilmesini de destekleyecek. Bu kapsamda geliştirilecek üç modelin, 2027 yılı ortasından itibaren kademeli olarak Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.