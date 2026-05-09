KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI 2026 | Kademeli emeklilik gelecek mi, erken emeklilik ne zaman çıkacak?

Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeler kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Mevcut sistemde sigorta başlangıç tarihine göre farklı emeklilik şartları uygulanırken, olası yeni bir düzenleme olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsayacak ve şartları ne olacak? İşte tüm detaylar…
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
2000 yılı sonrası sigorta girişi olan çalışanları ilgilendiren kademeli emeklilik konusunda şu an için yürürlükte bir düzenleme bulunmamaktadır. Konuya dair resmi bir karar ya da yasalaşmış bir adım henüz açıklanmamıştır.
ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre emeklilik sisteminde köklü bir değişiklik planlanmamaktadır. Mevcut sistemde prim gün sayısı ve yaş şartı gibi temel kriterlerin korunacağı ifade edilmektedir.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?
Kademeli emeklilik beklentisi özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar arasında yoğunlaşmaktadır. Bu grup, EYT düzenlemesinden yararlanamayan kişilerden oluşmaktadır.
Bu çalışanlar, emeklilik yaşının daha esnek hale getirilmesini ve 58–60 yaş gibi sınırların yeniden düzenlenmesini talep etmektedir. Ancak şu an için bu yönde yürürlüğe girmiş bir yasa yoktur.
KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?
Kademeli emeklilik; sigortalı çalışanların yaş, prim günü ve sigorta başlangıç tarihine göre farklı aşamalarda emeklilik hakkı kazanmasını öngören bir sistemdir.