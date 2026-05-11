Milyonları ilgilendiriyor! Emekliliğiniz iptal olabilir: Nasıl öğrenilir?

Yasalarımız hem çalışanlar hem de işverenler için önemli güvenceler ve sorumluluklar belirlemiş durumda. Bunlardan birisi de kayıtlı çalışma. Yani çalışanlar için ' sigorta ' yapılması. Türkiye 'de her çalışanın işe başladığı gün itibariyle SGK 'ya bildirilmesi ve sigortasının yapılması yasal bir zorunluluk. Bunun yapılmaması hem çalışana hem işverene hem de ekonomiye çeşitli zararlar veriyor.

Son dönemde Sosyal Güvenlik kurumu (SGK) kayıt dışı ile mücadelede önemli mesafeler aldı. Kayıt dışı çalışanların oranı her yıl giderek düşüyor. Ancak hala kuralları ihlal edenler de var. SGK haftası dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş imzasıyla yayınlanan basın bildirisinde de bu konuya dikkat çekildi.

KAYIPLAR BÜYÜK

Bildiride "Kayıt dışı istihdam, toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde çok yönlü olumsuz etkilere neden olmakta; hem çalışanlar hem işverenler hem de devlet açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır" denildi.

Kayıt dışı çalışan bir kişinin kayıpları da şu şekilde sıralandı:

Geleceğin en önemli teminatı olan emeklilik hakkından mahrum kalır.

Olası bir iş göremezlik durumunda malullük aylığına hak kazanamaz.

Vefatı hâlinde, geride bıraktığı ailesi (eş ve çocukları) ölüm aylığı güvencesinden yoksun kalır.

Beklenmedik iş kayıplarında ekonomik bir kalkan olan işsizlik sigortasından faydalanamaz.

Kendisi ve ailesi için sağlık hizmetlerinden doğrudan yararlanma hakkını riske atarak, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini kendi bütçesinden ödemek durumunda kalır.

İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı yasal olarak sağlanan koruyucu önlemlerden ve olası kaza anında sunulan maddi/sağlık güvencelerinden uzak, büyük bir risk altında çalışmak zorunda bırakılır.