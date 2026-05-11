İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne şok operasyon! İZDOĞA'da o isimlere gözaltı

SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ

Başlatılan soruşturmanın temel dayanaklarından birinin ise İZDOĞA'nın geçmiş dönemde gerçekleştirdiği iş ve işlemler olduğu öğrenildi. Söz konusu iddiaların bir bölümü Sayıştay raporlarına da yansımıştı.

İKİNCİ EL MAKİNE ALIMI

Raporda, Şaşal Su Tesisi için alınan makinelere ilişkin ihale ve uygulama süreçlerinde çeşitli usulsüzlükler ve hatalı işlemler bulunduğu belirtildi. Teknik şartname ile sözleşme hükümleri arasında uyumsuzluklar olduğu, avans ödemelerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı ve yüklenici firmaya yönelik gecikme cezalarının uygulanmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca, şişirme makinesinin sözleşmede belirtilen sürede teslim edilmediği, daha sonra ise ikinci el bir makineyle değiştirildiği kaydedildi. Bu süreç nedeniyle şirketin maddi zarara uğradığı değerlendirmesine yer verildi.