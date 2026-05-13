13 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları | Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Bugün petrol fiyatları döviz kurundaki artışlarla değişiklik gösteriyor. Yaşanan değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilerken 'Benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu?' sorularını getirdi. Peki akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları...

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik doğrudan döviz kurunu etkilerken akaryakıt fiyatları da bu hareketlilikten etkileniyor. Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte İzmir, İstanbul ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları...

13 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 63.88 TL

Motorinin litresi: 67.39 TL

LPG: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 63.72 TL

Motorinin litresi: 67.23 TL

LPG: 33.29 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 65.11 TL

Motorinin litresi: 69.34 TL

LPG: 33.69 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 64.83 TL

Motorinin litresi: 68.49 TL

LPG: 33.87 TL

