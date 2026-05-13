13 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları | Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik doğrudan döviz kurunu etkilerken akaryakıt fiyatları da bu hareketlilikten etkileniyor. Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte İzmir, İstanbul ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları...
13 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 63.88 TL
Motorinin litresi: 67.39 TL
LPG: 33.89 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 63.72 TL
Motorinin litresi: 67.23 TL
LPG: 33.29 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 65.11 TL
Motorinin litresi: 69.34 TL
LPG: 33.69 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 64.83 TL
Motorinin litresi: 68.49 TL
LPG: 33.87 TL