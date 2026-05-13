Özel’in arkadaşı Gözaçan’a gözaltı

Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım, ek ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.
Yalım'ın ifadesinde ismi geçen CHP önceki dönem Manisa il yöneticisi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
BELGELERE EL KONULDU
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın arkadaşı olan Gözaçan'ın evinde ve aracında arama yapıldı, bilgisayarı ve cep telefonlarının yanı sıra bazı belgelere el konuldu. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, "200 bin lirayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 milyon lirayı ise Denizli'de CHP İl Başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli kişiye, Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" ifadesinde geçen kişinin Demirhan Gözaçan olduğu belirlenmiş oldu.
CHP'DEN AÇIKLAMA
CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem il yöneticimiz Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şafak operasyonuyla gözaltına alınmış, evi ve arabası aranmıştır" denildi. Gözaçan'ın Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtilen açıklamada, CHP Manisa İl Başkanlığı'nın sürecin takipçisi olacağı ifadelerine yer verildi.