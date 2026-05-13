Özel’in arkadaşı Gözaçan’a gözaltı

BELGELERE EL KONULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın arkadaşı olan Gözaçan'ın evinde ve aracında arama yapıldı, bilgisayarı ve cep telefonlarının yanı sıra bazı belgelere el konuldu. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, "200 bin lirayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 milyon lirayı ise Denizli'de CHP İl Başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli kişiye, Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" ifadesinde geçen kişinin Demirhan Gözaçan olduğu belirlenmiş oldu.