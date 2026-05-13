Bayram tatili cep yakacak! Otobüs ve uçak biletlerinde sert yükseliş: Gidiş-dönüş ulaşım maliyeti 35 bin lira

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte şehirler arası ulaşımda yoğunluk yaşandı. Artan talep nedeniyle otobüs ve uçak biletlerinde dikkat çeken fiyat artışları görülürken, bazı güzergahlarda ücretler neredeyse iki katına çıktı.
UÇAK BİLETLERİNDE SERT YÜKSELİŞ
Bayram öncesinde yaklaşık 1.400 TL seviyesinde olan İstanbul-Ankara uçak biletlerinin, tatilin son günlerine doğru 3 bin TL'ye yaklaştığı görüldü. Özellikle memleket ve tatil bölgelerine yönelik seferlerde fiyatların hızla arttığı belirtildi.
DEPREM BÖLGESİNE SEFERLERDE DE ZAM
Deprem bölgesine yapılan otobüs seferlerinde de fiyat artışları dikkat çekti. Ankara çıkışlı seferlerde:
Hatay hattı 1.200 TL'den 1.400 TL'ye
Kahramanmaraş hattı 1.000 TL'den 1.300 TL'ye
Adana hattı 750 TL'den 1.000 TL'ye yükseldi.
Ankara-Adıyaman hattında ise bilet fiyatlarının 2 bin TL'ye kadar çıktığı görüldü.
İSTANBUL ÇIKIŞLI SEFERLERDE ARTIŞ DAHA YÜKSEK
İstanbul kalkışlı otobüs seferlerinde zam oranları daha da yükseldi. Bazı hatlardaki yeni fiyatlar şöyle:
Hatay: 2 bin TL'den 2 bin 500 TL'ye
Kahramanmaraş: 1.800 TL'den 2 bin 600 TL'ye
Adana: 1.200 TL'den 1.700 TL'ye
Osmaniye: 1.300 TL'den 1.900 TL'ye çıktı.