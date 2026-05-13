Bayram tatili cep yakacak! Otobüs ve uçak biletlerinde sert yükseliş: Gidiş-dönüş ulaşım maliyeti 35 bin lira

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından otobüs ve uçak bileti fiyatları hızla yükseldi. İstanbul'dan Van'a seyahat etmek isteyen 5 kişilik bir ailenin gidiş-dönüş ulaşım maliyeti 35 bin liraya kadar çıktı.









Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte şehirler arası ulaşımda yoğunluk yaşandı. Artan talep nedeniyle otobüs ve uçak biletlerinde dikkat çeken fiyat artışları görülürken, bazı güzergahlarda ücretler neredeyse iki katına çıktı.

UÇAK BİLETLERİNDE SERT YÜKSELİŞ Bayram öncesinde yaklaşık 1.400 TL seviyesinde olan İstanbul-Ankara uçak biletlerinin, tatilin son günlerine doğru 3 bin TL'ye yaklaştığı görüldü. Özellikle memleket ve tatil bölgelerine yönelik seferlerde fiyatların hızla arttığı belirtildi.