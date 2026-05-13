Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merakla beklenen ikramiye ve maaş ödeme takvimi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.
EMEKL BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
2018'de uygulamaya sokulan bayram ikramiyesi, 2025 yılında yüzde 33.33'lük artışla 4 bin TL'ye yükseltilmişti. 2026'da bayram ikramiyesi ise bölgede yaşanan savaş ve bütçe imkânları doğrultusunda 4 bin TL'de kaldı.
TOPLAM ÖDEME 150 MİLYAR TL
2025 yılında emeklilere Ramazan Bayramı'nda 57.3 milyar TL, Kurban Bayramı'nda ise 57.4 milyar TL olmak üzere 115 milyar TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. 17.7 milyon emekliye 2026 yılında ödenen Ramazan Bayramı ve ödenecek Kurban Bayramı ikramiyelerinin toplamda 150 milyar TL'yi bulması bekleniyor.
İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?
Bayram ikramiyelerini "SGK'den emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak. Emekli bayram ikramiyesini herkes aynı oranda alamıyor.
NE KADAR İKRAMİYE YATACAK?
Emekli olup yaşayanlar 4 bin TL'lik ikramiyenin tamamını alacak. Ancak dul ve yetim aylığı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak.
Eşten aylık alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten aylık alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.
Örneğin Ramazan Bayramı'nda eşten aylık alanlar 4 bin TL'nin yüzde 75'ini, yani 3 bin TL alacak. Emekli olup veya çalışan olarak eşten aylık alanlar 2 bin TL, yetimler ise 1000 TL ikramiye alacak.
ÇİFT EMEKLİ AYLIĞI ALANLAR
Çift aylık alanlara iki ayrı ikramiye ödenmeyecek. İki ayrı emekli aylığı bulunanlar en yüksek ödemeye imkan veren aylığı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek. Örneğin hem emekli aylığı hem de vefat eden eşinden aylık alan kişiye, kendi emekliliği yüksekse sadece o aylık üzerinden ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.
İLK ÖDEMELER 17 MAYIS'TA
Emekli bayram ikramiyeleri emekli aylıklarının yattığı bankalardaki hesaplar üzerinde alınıyor. Emekli aylığı ve Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
TAKVİM NASIL OLACAK?
Emekli aylığı ile Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi şöyle olacak:
4(a) SSK kapsamında ayın 17-18- 19-20-21-22 Mayıs tarihlerinde gelir/aylık alacak olanlar mevcut ödeme günlerinde aylık ve ikramiyelerini alacak. 23-24 Mayıs tarihinde alanlar 21 Mayıs tarihinde, ödeme günü 25-26 Mayıs olanlar ise 22 Mayıs tarihinde emekli aylığı ve ikramiyelerini alacak.
4(b) (Bağ-Kur) kapsamında 25-26 Mayıs tarihlerinde gelir/aylık alanlara 21 Mayıs, 27-28 Mayıs tarihinde alanlara da 22 Mayıs tarihinde emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri yapılacak.
4C(emekli sandığı) kapsamındaki memur emeklilerinin bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak.