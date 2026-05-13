Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merakla beklenen ikramiye ve maaş ödeme takvimi...

Örneğin Ramazan Bayramı'nda eşten aylık alanlar 4 bin TL'nin yüzde 75'ini, yani 3 bin TL alacak. Emekli olup veya çalışan olarak eşten aylık alanlar 2 bin TL, yetimler ise 1000 TL ikramiye alacak.

ÇİFT EMEKLİ AYLIĞI ALANLAR

Çift aylık alanlara iki ayrı ikramiye ödenmeyecek. İki ayrı emekli aylığı bulunanlar en yüksek ödemeye imkan veren aylığı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek. Örneğin hem emekli aylığı hem de vefat eden eşinden aylık alan kişiye, kendi emekliliği yüksekse sadece o aylık üzerinden ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.