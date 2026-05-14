AKARYAKIT FİYATLARI 14 MAYIS | Yola çıkacaklar dikkat! Akaryakıta zam yapıldı mı? İzmir'de benzin, motorin ve LPG’nin litre fiyatı kaç TL oldu?

Küresel petrol piyasalarında gözler ABD ile Çin arasında başlayan kritik temaslara çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmelerin etkisiyle petrol fiyatları dengeli seyrini korurken, Brent petrolün varili 106 dolar, ABD tipi ham petrol (WTI) ise 101 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Yatırımcılar görüşmelerden çıkacak mesajlara odaklanırken, akaryakıt fiyatları da araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları…
14 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 64.95 TL
Motorinin litresi: 67.39 TL
LPG: 33.89 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 64.80 TL
Motorinin litresi: 67.23 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 65.91 TL
Motorinin litresi: 68.49 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 66.19 TL
Motorinin litresi: 69.34 TL
LPG: 33.69 TL