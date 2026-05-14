Haberler Ekonomi AKARYAKIT FİYATLARI 14 MAYIS | Yola çıkacaklar dikkat! Akaryakıta zam yapıldı mı? İzmir'de benzin, motorin ve LPG’nin litre fiyatı kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş akaryakıt tabelalarını yeniden değiştirdi. 14 Mayıs itibarıyla Brent petrolün varili 106,07 dolardan işlem görürken, benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren yaklaşık 1 lira 7 kuruş zam geldi. Motorin ve LPG fiyatları da araç sahiplerinin yakın takibinde yer alırken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa fiyatları belli oldu. Peki benzin, motorin ve LPG’nin litre fiyatı kaç TL oldu? Benzine yeni zam gelecek mi? İşte 14 Mayıs 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

Küresel petrol piyasalarında gözler ABD ile Çin arasında başlayan kritik temaslara çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmelerin etkisiyle petrol fiyatları dengeli seyrini korurken, Brent petrolün varili 106 dolar, ABD tipi ham petrol (WTI) ise 101 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Yatırımcılar görüşmelerden çıkacak mesajlara odaklanırken, akaryakıt fiyatları da araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

14 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 64.95 TL

Motorinin litresi: 67.39 TL

LPG: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 64.80 TL

Motorinin litresi: 67.23 TL

LPG: 33.29 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 65.91 TL

Motorinin litresi: 68.49 TL

LPG: 33.87 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 66.19 TL

Motorinin litresi: 69.34 TL

LPG: 33.69 TL

