Son dakika: İZMİR HAVA DURUMU 14 MAYIS PERŞEMBE | GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? sorusu merak ediliyor. Meteoroloji İzmir dahil birçok ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Bugün Ege'de gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte 14 Mayıs Perşembe il il hava durumu... HABER MERKEZİ









Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Sakarya, Bursa, Bilecik çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAKARYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.