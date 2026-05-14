Emekli banka promosyonları yenilendi! Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte en yüksek ödemeyi yapan banka...

Bankalar, emekli müşterilere yönelik promosyon kampanyalarını sürekli güncelleyerek rekabeti artırıyor. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen vatandaşlara sunulan nakit ödemeler ve ek avantajlar öne çıkarken, promosyon tutarları maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor. En yüksek promosyonu sunan bankaların sıralaması ise dönemsel olarak yenileniyor.
İŞTE BANKALAR VE PROMOSYON TUTARLARI...
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan veya ilk kez emekli olan müşterilerine yönelik yeni avantajlarını duyurdu. Kampanya kapsamında 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi, özel vadeli mevduat faiz oranları, otomatik fatura ödeme talimatlarına toplam 6 bin TL'ye kadar iade, ücretsiz HGS etiketi ve yüzde 25 indirimli kiralık kasa hizmeti sunulurken, tüm emekli müşterilere dijital kanallardan ücretsiz para transferi, aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira kazanımı ve yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanı sağlanıyor. Banka ayrıca mevcut emekli müşterilerine yılda iki kez 25 bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans fırsatı sunduğunu açıkladı.
Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) kapsamında emekli maaşını bankadan alan müşterilerine yönelik yeni promosyon uygulamasını duyurdu. Buna göre emeklilere maaş tutarına göre 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılacak.
Uygulama kapsamında aylık maaşı 0 – 9.999,99 TL arasında olan emeklilere 5.000 TL, 10.000 – 14.999,99 TL aralığındakilere 8.000 TL, 15.000 – 19.999,99 TL aralığındakilere 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon verilecek.
ŞEKERBANK
0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL maaş promosyonuna ek olarak çeşitli ürün ve kullanım avantajlarıyla birlikte toplamda 20.500 TL'ye varan promosyon sunuluyor.
10.000 – 14.999 TL aralığındaki emeklilere toplam promosyon tutarı 23.500 TL'ye kadar çıkıyor.
15.000 – 19.999 TL maaş alanlara sunulan toplam promosyon ise 25.500 TL seviyesine ulaşıyor.
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler için toplam promosyon tutarı 27.500 TL'ye kadar yükseliyor.
GARANTİ
Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Buna göre, emeklilere 25.000 TL'ye varan promosyon ve ek ödül imkânı sunuluyor.
Kampanya kapsamında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilirken, Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak 2.000 TL'lik harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap üzerinden gerçekleştirilecek 2.000 TL'lik kullanıma 2.000 TL ve yeni yaptırılacak sigorta poliçesine yine 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan ek bonus fırsatı sağlanıyor.
Emekli promosyon kampanyasının 1 – 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtilirken, bankanın kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.
TEB
TEB, SGK kapsamındaki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını 36 ay boyunca TEB'e taşıma taahhüdü veren emeklilere toplamda 21.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor.
Kampanya kapsamında emeklilere 12.000 TL'ye varan ana promosyon ödemesi yapılırken, ek koşulların sağlanması durumunda 9.000 TL'ye kadar ilave promosyon veriliyor. Böylece toplam promosyon tutarı 21.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
AKBANK
Akbank, SGK emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine yönelik yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere toplamda 82.500 TL'ye varan fayda paketi sunuluyor.
1–31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyada, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alma taahhüdü vererek 20.000 TL'ye kadar nakit promosyondan yararlanabiliyor.
Ek olarak kampanya kapsamında %0 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar kredi imkânı sağlanırken, Akbank vadesiz hesap, Axess veya Wings kredi kartı üzerinden verilen ilk 5 otomatik fatura talimatı için fatura başına 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL ek ödül veriliyor. Ayrıca davet kodu ile mobilden Akbanklı olup maaşını taşıyan her emekli yakın için 10.000 TL'ye varan ek kazanç fırsatı sunuluyor.
Bu kapsamda toplam nakit ödül tutarı 32.500 TL'ye kadar çıkarken, kampanyaya katılan emekliler Eşya Güvence Sigortası hizmetinden de indirimli olarak faydalanabiliyor.
Maaş aralıklarına göre toplam promosyon tutarları ise şöyle belirleniyor:
0 – 9.999 TL: 8.250 TL'ye varan promosyon
10.000 – 14.999 TL: 13.250 TL'ye varan promosyon
15.000 – 19.999 TL: 16.750 TL'ye varan promosyon
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL'ye varan promosyon
DENİZBANK
DenizBank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine yönelik yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 27.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve çeşitli ek avantajlar sunuluyor.
Açıklamaya göre, 12.000 TL'ye varan standart nakit promosyona ek olarak; Kredili Mevduat Hesabı (KMH), otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı şartlarını yerine getiren emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye kadar ek promosyon imkânı sağlanıyor.
Kampanya çerçevesinde maaş aralıklarına göre toplam ödeme tutarları şöyle şekilleniyor:
0 – 9.999 TL maaş alanlar: 17.000 TL'ye varan toplam promosyon
10.000 – 14.999 TL aralığındakiler: 21.000 TL'ye varan promosyon
15.000 – 19.999 TL maaş alanlar: 24.000 TL'ye varan promosyon
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 27.000 TL'ye varan promosyon
HALKBANK
Emeklilere yönelik banka promosyonlarında brüt maaş tutarına göre belirlenen ödeme miktarları yeniden düzenlendi. Yeni tabloya göre, emeklilerin alacağı promosyon tutarı maaş aralıklarına göre farklılık gösteriyor.
Buna göre; 10.000 TL ile 14.999,99 TL arasında maaş alan emeklilere 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999,99 TL aralığındaki emeklilere 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL'ye varan promosyon
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emeklilere yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Buna göre, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 32.000 TL'ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkânı sunuluyor.
Kampanya kapsamında emekliler, 27.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve bonus avantajından yararlanabiliyor. Ayrıca, Türkiye Finans'a yönlendirecekleri emekli yakınları için ise 5.000 TL'ye varan ek nakit ödül fırsatı sağlanıyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk, emeklilik maaşını bankaya taşıyan müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 27.500 TL'ye varan promosyon ödemesi ve ek avantajlar sunuluyor.
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, emekliler maaşlarını Kuveyt Türk'ten almaları halinde 24.000 TL'ye kadar promosyon için başvuru yapabiliyor. Ek koşulların sağlanması durumunda ise toplam promosyon tutarı 27.500 TL'ye kadar çıkabiliyor.
Kampanya kapsamında kredi kartı kullanımı ve otomatik fatura talimatı gibi ek işlemler için de ilave promosyonlar sağlanıyor. Böylece emeklilere hem nakit hem de ek avantajlarla desteklenen bir paket sunuluyor.
Maaş aralıklarına göre belirlenen toplam promosyon tutarları ise şöyle:
10.000 TL'ye kadar maaş alanlar: 13.500 TL'ye varan toplam promosyon
10.000 – 15.000 TL arası maaş alanlar: 19.500 TL'ye varan promosyon
15.000 – 20.000 TL arası maaş alanlar: 23.500 TL'ye varan promosyon
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 27.500 TL'ye varan promosyon
İŞ BANKASI
İş Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk maaş ödemesi için bankayı tercih eden ya da mevcut maaşını İş Bankası üzerinden almaya devam eden müşterilere 25.000 TL'ye kadar promosyon ve ek avantajlar sunuyor.
Kampanya kapsamında emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sağlanırken, ek koşulların yerine getirilmesiyle birlikte 10.000 TL'ye kadar ilave promosyon imkânı sunuluyor.
Bunun yanı sıra Maximum Kart'ın yıllık ücretten muaf kullanımı, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekim, ücretsiz para transferi ve indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap gibi birçok bankacılık ayrıcalığı da emekli promosyon paketi kapsamında yer alıyor.
QNB
QNB, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre değişen oranlarda nakit promosyon ödemesi yapılacak.
Buna göre aylık net maaşı 0–9.999 TL arasında olan emeklilere 8.500 TL, 10.000–14.999 TL aralığındakilere 13.500 TL, 15.000–19.999 TL aralığındakilere 16.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 20.000 TL'ye varan promosyon sunuluyor.
22 Nisan 2026 itibarıyla emekli maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren emekliler, bu nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.