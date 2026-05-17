19 Mayıs'ta İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İZBAN, ESHOT bedava mı?

İzmir'de toplu taşıma bedava mı?
İZMİR'DE 19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre 1 Mayıs Cuma'ya rastlayan Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Salı günü kutlanacak Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını söz konusu günlerde ücretsiz taşıyacak.
ESHOT ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay seferleri için henüz bir açıklama yapılmadı.