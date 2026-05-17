İzmir manzaralı tepe çöplüğe döndü! Mahalle sakinleri isyan etti

İzmir’in Konak ilçesinde boş bir alana dökülen moloz ve çöpler, çevre sakinlerinin tepkisini çekti. Eşrefpaşa Mahallesi Hacı Ali Efendi Caddesi’nde bulunan ve İzmir Körfezi’nin kuş bakışı izlendiği bölgede oluşan atık yığınları kötü kokuya neden olurken, vatandaşlar duruma isyan etti. Bölge sakinleri, hem çevre kirliliğinin hem de görüntü kirliliğinin mahalleye yakışmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

İzmir'in Konak ilçesindeki boş alana dökülen moloz ve çöpler, çevrede yaşayanların tepkisine neden oldu.



Eşrefpaşa Mahallesi Hacı Ali Efendi Caddesi'ndeki boş alanda patika yolun bir bölümü çöpler ve moloz yığınıyla kaplandı.



İzmir Körfezi'nin kuş bakışıyla görülebildiği bölgedeki atıklar kötü koku oluşturdu.

Bölge sakinlerinden Şehmuz Takılmaz, AA muhabirine alana moloz ve çöp dökülmesinden rahatsız olduklarını söyledi.



Kirliliği kabul etmediklerini ifade eden Takılmaz, "İnsan yaşıyor burada. Bu atıkları kim kabul eder. Yetkililer, burayı temizlesin. Levha koyarak önlem alsın." dedi.

Takılmaz, alanın İzmir manzaralı olması nedeniyle turist de çektiğini ifade ederek, moloz ve çöplerin alana yakışmadığını belirtti.

