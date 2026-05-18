Antalya semalarında akıllı dönem başladı

ANTALYA Havalimanı'nın, bugün itibari ile ileri seviye hava trafik kontrol sistemi olan "Advanced ATC Tower" ile hizmet vermeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yoğun yaz sezonunda Antalya Havalimanı'ndaki trafik akışını daha etkin, verimli ve koordineli şekilde yöneteceğiz" ifadesini kullandı. Uraloğlu, böylece yalnızca uçuş planı verilerine bağlı kalmadan gerçek operasyonel veriler üzerinden dinamik trafik yönetimi sağlanacağına işaret ederek, sistem kapsamında EUROCONTROL ile B2B (şirketten şirkete) bağlantısı üzerinden hava trafik kontrol-kalkış planlama bilgisi (ATC-DPI) mesajlarının gönderileceğini belirtti. Söz konusu teknik entegrasyon altyapısının iki kurumun sistemleri arasında insan müdahalesine ihtiyaç duyulmadan güvenli ve otomatik bilgi alışverişi yapılmasına imkan sağlayacağını kaydeden Uraloğlu, ATCDPI mesajlarının uçakların kalkış operasyonlarına ilişkin güncel bilgilerin EUROCONTROL Network Manager sistemine aktarılmasını sağlayacağının altını çizdi.