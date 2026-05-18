Bakanlıktan yeni önlemler! VPN tespit sistemi geliyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 15 yaş altı kullanıcılar için planladığı sosyal medya kısıtlamasında VPN ile erişim aşma riskine karşı yeni önlemler gündeme geldi.
Düzenleme kapsamında e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılırken, platformlara kullanıcıların 15 yaşından büyük olup olmadığını yalnızca "uygun/uygun değil" bilgisi iletilecek.
VPN kullanımını engellemek için bağlantının VPN ağına ait olup olmadığı, cihaz bilgileri, SIM bölgesi, hesap geçmişi ve davranışsal dijital izler gibi çok katmanlı verilerle anlık kontrol edilecek.
Ayrıca platformlara, çocuk güvenliği ve yaş doğrulama sistemlerine uyum zorunluluğu getirilirken, kurallara uymayan şirketlere ağır yaptırımlar uygulanması öngörülüyor.