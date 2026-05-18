İzmirli genç kızın hayatı kabusa döndü: 65 kilodan 30 kiloya kadar düştü İzmir'de bağırsak tümörü ameliyatı sonrası protein emilim bozukluğu yaşayan 17 yaşındaki Ünzile Naz, 65 kilodan 30 kiloya düştü. Yüksek proteinli mama ile beslenmesi hayati önem taşıyan genç kızın ailesi destek çağrısında bulundu. DHA









İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde yaşayan Yıldıray Gümüştaş (51) ve Emine Çelgin çiftinin kızları Ünzile Naz Gümüştaş, 3 yıl önce karnındaki kitle nedeniyle Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde acil ameliyata alındı. Operasyonla bağırsaklarından 6,5 kilogramlık tümör alınan Gümüştaş'ın hayatı, ameliyat sonrasında gelişen bağırsak yetmezliği ve protein emilim bozukluğu hastalığıyla kabusa döndü. Şu an hem ağızdan hem de burnuna takılı beslenme sondası (NG) ile hayata tutunmaya çalışan Gümüştaş, kronik ishal ve aşırı kilo kaybı yaşamaya başladı. Gümüştan'ın, 35 kilo vererek 30 kiloya kadar düştü.





'KIZIM NORMAL BESLENEMİYOR'

Emine Çelgin, 6 Haziran 2008 doğumlu olan ve önümüzdeki günlerde 18 yaşına basacak olan kızının şu an EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatarak tedavi gördüğünü belirtip, çaresizce başında beklediğini söyledi. Hem kızının durumu hem de ekonomik imkansızlıklar nedeniyle zor günler geçirdiklerini anlatan Çelgin, "Kızımın kronik ishal sorunu var. Bağırsak yetmezliği nedeniyle burnundaki beslenme sondasının ayda bir değişmesi gerekiyor ancak maliyeti 11 bin lira olduğu için biz 2-3 ay değiştiremediğimiz oluyor.