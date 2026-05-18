Hafif çelik binalara teknik standartlar geliyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, hafif çelik binaların tasarım ve yapımına dair yönetmelik hazırlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yeni yönetmelik ile birçok başlıkta teknik standartlar belirlendi. Düzenlemeyle hafif çelik yapı elemanlarında kullanılacak malzemelere ilişkin kriterler belirlenirken, korozyona karşı korunmaya yönelik hükümler detaylandırıldı. Galvaniz kaplama miktarının ise yapının bulunduğu ilin korozyon sınıfı dikkate alınarak belirlenmesi sağlandı. Ayrıca yapı elemanları ve birleşimlerinin vida ve bulon kullanılarak güvenli tasarımına ilişkin esaslar da açık şekilde düzenlendi. Yönetmelikle birlikte tasarım ve uygulama süreçlerinin daha etkin şekilde denetlenebilir ve kontrol edilebilir olması sağlanırken, hafif çelik yapılarda yangın tasarımına ilişkin kurallar da ilk kez mevzuata dahil edildi. Bu kapsamda sıcaklık etkisi altındaki taşıma gücü ve rijitlik kayıplarının tasarımda dikkate alınması zorunlu hale getirildi.