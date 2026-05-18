Yunan basını: Baykar Avrupa’da etkisini artırıyor

SAVUNMA sanayiinde yükselen başarılara bir yenisi daha eklenirken Baykar ile Fransız savunma devi Safran arasında imzalanan anlaşma Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Atina basını, 'Yunanistan'da Fransız haini' başlığıyla iş birliğinin Atina için yarattığı rahatsızlığa dikkat çekti. Baykar ile Safran Electronics & Defense, insansız hava araçları alanında stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. Yunan basını tarafından yazılan haberde Baykar'ın Avrupa savunma sanayiindeki etkisini artırdığı belirtilirken, anlaşmanın özellikle Bayraktar TB2 ihracat versiyonlarını kapsadığı ifade edildi. Ayrıca Fransız teknolojilerinin Bayraktar Akıncı ve Kızılelma gibi platformlarda da kullanılabileceği öne sürüldü.