EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 | Milyonları ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında zam almıştı. TBMM 'de alınan kararla en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlendi. 2026 Ocak zammının ardından en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 772 TL seviyesine çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Kurban Bayramı öncesi en az 24 bin TL yatırılırken, memur emeklilerine ise 31 bin 772 TL yatacak.

İKRAMİYE VE MAAŞ NE KADAR YATIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu 'ndan ( SGK ) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Ödemeden faydalanan diğer gruplar şöyle;

SSK (4A) emeklileri

Bağ-Kur (4B) emeklileri

Emekli Sandığı (4C) emeklileri

Malullük aylığı alanlar

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Dul ve yetim aylığı alanlar (hisse oranında)

65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) alanlar

Şehit yakınları

Gaziler ve muharip gaziler

Güvenlik korucuları

Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri

TOPLAM ÖDEME 150 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emeklilere 57,3 milyar TL, Kurban Bayramı'nda ise 57,4 milyar TL ikramiye ödenmişti. Bu yıl yaklaşık 17,7 milyon emekliye yapılacak Ramazan ve Kurban Bayramı ödemelerinin toplamının 150 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

SSK EMEKLİLERİNE ÖDEMELER 3. GÜNÜNDE SÜRÜYOR

Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre normal maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar yine aynı günde maaş ve ikramiye ödemelerini alacak.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Mayıs, tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ise 18 Mayıs'ta ikramiye ve maaşları cebe koydu.

Bugün ise normal maaş günü 19 mayıs olan tahsis numarasının son rakamı 5 ile biten SSK emeklileri ödemelerini alacak. Bağ-Kur emeklilerine ödemeler 21 Mayıs'ta, memur emeklilerine ise 20 Mayıs'ta ödeme yapılacak.

İşte bayram ikramiyesi ve maaş ödeme takvimi:

4A (SSK) Emeklileri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlara 17 Mayıs

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlara 18 Mayıs

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlara 19 Mayıs

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlara 20 Mayıs

Tahsis numarası son rakamı 1, 6 ve 4 olanlara 21 Mayıs

Tahsis numarası son rakamı 0, 2 ve 8 olanlara 22 Mayıs

4B (Bağ-Kur) Emeklileri

Tahsis numarası son rakamı 3, 1, 9,7 ve 5 olanlara 21 Mayıs

Tahsis numarası son rakamı 2, 0, 8, 6 ve 4 olanlara 22 Mayıs

4C (Emekli Sandığı)

20 Mayıs tarihinde ödenecek.

DUL VE YETİMLERE ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Dul ve yetim aylığı alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri de bağlı oldukları sigorta kolunun emekli ödeme takvimine göre yatırılıyor. Bakan Işıkhan'ın açıkladığı takvime göre ödeme tarihleri şöyle olacak:

SSK (4A) Dul ve Yetimleri

Maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar: Mevcut ödeme günlerinde

Maaş ödeme günü 23, 24 olanlar: 21 Mayıs

Maaş ödeme günü 25, 26 olanlar: 22 Mayıs

Bağ-Kur (4B) Dul ve Yetimleri

Maaş ödeme günü 25, 26 olanlar: 21 Mayıs

Maaş ödeme günü 27, 28 olanlar: 22 Mayıs

Emekli Sandığı (4C) Dul ve Yetimleri

20 Mayıs tarihinde ödeme alacak.