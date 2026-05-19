EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 | Milyonları ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu

Kurban Bayramı öncesinde memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ikramiye ve maaş ödemeleri hesaplara aktarılmaya devam ediyor. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan vatandaşların da dahil olduğu yaklaşık 17 milyon kişi ödemelerden faydalanıyor. Sürecin üçüncü gününde gözler tahsis numarasına göre yapılacak ödeme tarihlerine çevrilirken, dul ve yetim maaşı alanların ne kadar ikramiye alacağı da merak konusu oldu. İşte ödeme takvimi ve tüm ayrıntılar…
HEM MAAŞ HEM İKRAMİYE HESAPLARA GEÇİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere çifte müjdeyi duyurdu. Bakan Işıkhan, hem maaş hem de ikramiyelerin aynı anda yatırılacağını açıkladı.
Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemelerini Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırıyoruz" dedi.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
2018'de uygulanmaya başlayan emekli bayram ikramiyesi, 2025'te yapılan yüzde 33,33'lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. 2026 yılında ise ekonomik şartlar ve bütçe dengeleri gerekçe gösterilerek ikramiye tutarında yeni bir artış yapılmadı ve ödeme 4 bin TL olarak uygulanmaya devam ediyor.
İKRAMİYE VE MAAŞ NE KADAR YATIYOR?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan kararla en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlendi. 2026 Ocak zammının ardından en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 772 TL seviyesine çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Kurban Bayramı öncesi en az 24 bin TL yatırılırken, memur emeklilerine ise 31 bin 772 TL yatacak.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
Ödemeden faydalanan diğer gruplar şöyle;
SSK (4A) emeklileri
Bağ-Kur (4B) emeklileri
Emekli Sandığı (4C) emeklileri
Malullük aylığı alanlar
Vazife malullüğü aylığı alanlar
Sürekli iş göremezlik geliri alanlar
Dul ve yetim aylığı alanlar (hisse oranında)
65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) alanlar
Şehit yakınları
Gaziler ve muharip gaziler
Güvenlik korucuları
Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri
TOPLAM ÖDEME 150 MİLYAR LİRAYI BULACAK
Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emeklilere 57,3 milyar TL, Kurban Bayramı'nda ise 57,4 milyar TL ikramiye ödenmişti. Bu yıl yaklaşık 17,7 milyon emekliye yapılacak Ramazan ve Kurban Bayramı ödemelerinin toplamının 150 milyar liraya ulaşması bekleniyor.
SSK EMEKLİLERİNE ÖDEMELER 3. GÜNÜNDE SÜRÜYOR
Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre normal maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar yine aynı günde maaş ve ikramiye ödemelerini alacak.
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Mayıs, tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ise 18 Mayıs'ta ikramiye ve maaşları cebe koydu.
Bugün ise normal maaş günü 19 mayıs olan tahsis numarasının son rakamı 5 ile biten SSK emeklileri ödemelerini alacak. Bağ-Kur emeklilerine ödemeler 21 Mayıs'ta, memur emeklilerine ise 20 Mayıs'ta ödeme yapılacak.
İşte bayram ikramiyesi ve maaş ödeme takvimi:
4A (SSK) Emeklileri
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlara 17 Mayıs
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlara 18 Mayıs
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlara 19 Mayıs
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlara 20 Mayıs
Tahsis numarası son rakamı 1, 6 ve 4 olanlara 21 Mayıs
Tahsis numarası son rakamı 0, 2 ve 8 olanlara 22 Mayıs
4B (Bağ-Kur) Emeklileri
Tahsis numarası son rakamı 3, 1, 9,7 ve 5 olanlara 21 Mayıs
Tahsis numarası son rakamı 2, 0, 8, 6 ve 4 olanlara 22 Mayıs
4C (Emekli Sandığı)
20 Mayıs tarihinde ödenecek.
DUL VE YETİMLERE ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?
Dul ve yetim aylığı alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri de bağlı oldukları sigorta kolunun emekli ödeme takvimine göre yatırılıyor. Bakan Işıkhan'ın açıkladığı takvime göre ödeme tarihleri şöyle olacak:
SSK (4A) Dul ve Yetimleri
Maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar: Mevcut ödeme günlerinde
Maaş ödeme günü 23, 24 olanlar: 21 Mayıs
Maaş ödeme günü 25, 26 olanlar: 22 Mayıs
Bağ-Kur (4B) Dul ve Yetimleri
Maaş ödeme günü 25, 26 olanlar: 21 Mayıs
Maaş ödeme günü 27, 28 olanlar: 22 Mayıs
Emekli Sandığı (4C) Dul ve Yetimleri
20 Mayıs tarihinde ödeme alacak.