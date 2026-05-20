  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram, çeyrek, yarım altın bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları 20 Mayıs

Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram, çeyrek, yarım altın bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları 20 Mayıs

Son dakika haberleri.. 20 Mayıs 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın serbest piyasada yeni güne yükselişle başladı. İşte anlık alış-satış rakamları ve piyasadaki son durum…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika: Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. Serbest piyasadan gelen güncel verilerle altın fiyatlarında son tablo haberimizde…

20 MAYIS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.549,89 TL SATIŞ: 6.550,83 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 10.594,08 TL SATIŞ: 10.835,68 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 21.121,94 TL SATIŞ: 21.671,37 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 42.698,00 TL SATIŞ: 43.025,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 43.915,00 TL SATIŞ: 44.586,00 TL

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: $4.464,53 SATIŞ: $4.465,09

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 43.700,56 TL SATIŞ: 44.800,74 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA