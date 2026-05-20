Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram, çeyrek, yarım altın bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları 20 Mayıs

Son dakika: Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. Serbest piyasadan gelen güncel verilerle altın fiyatlarında son tablo haberimizde…
20 MAYIS ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.549,89 TL SATIŞ: 6.550,83 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 10.594,08 TL SATIŞ: 10.835,68 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 21.121,94 TL SATIŞ: 21.671,37 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 42.698,00 TL SATIŞ: 43.025,00 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 43.915,00 TL SATIŞ: 44.586,00 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: $4.464,53 SATIŞ: $4.465,09
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 43.700,56 TL SATIŞ: 44.800,74 TL