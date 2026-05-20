İzmir dahil 7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu | Çok sayıda gözaltı

İzmir dahil 7 ilde yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik yürütülen Paymix soruşturmasının 4'üncü ayağında, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 61 şüpheliden 59'u yakalanırken, şüphelilere ait 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Ayrıca 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. İHA









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, 7258 sayılı Kanuna Muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında yürütülen Paymix soruşturmasının çok yönlü sürdüğü öğrenildi.



Soruşturmanın önceki aşamalarında gerçekleştirilen Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 operasyonlarında, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal ve teknik altyapı sağladığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik adli işlemler yapıldığı, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el koyma ve bloke tedbirleri uygulandığı, bazı şirketlere ise TMSF'nin kayyım olarak atandığı belirtildi.





Öte yandan Paymix-3 operasyonunda yasa dışı bahis sitelerine ait dijital altyapı ve sunucu sistemleri üzerinde yapılan teknik incelemelerde çok sayıda yasa dışı bahis sitesi verisi, kullanıcı kaydı, banka hesabı ve dijital veriye ulaşıldığı kaydedildi.



KRİPTO PARA ÜZERİNDEN MAAŞ ÖDEMESİ İDDİASI

Devam eden soruşturma kapsamında, Paymix-3 operasyonunda ele geçirilen dijital veriler ve yasa dışı bahis sitelerine ait sunucular üzerinde yapılan adli bilişim incelemelerinin derinleştirildiği belirtildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis organizasyonunun operasyonel işleyişinde kullanılan VPN ve RDP erişim kayıtları, IP/GSM eşleşmeleri, uzak masaüstü kullanıcı profilleri, Telegram verileri, tarayıcı geçmişleri ile finans, banka, canlı destek, VIP ve fraud birimlerine ilişkin dijital izlerin tespit edildiği öğrenildi.