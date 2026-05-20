Sektörde prim üretimi 512 milyar TL’yi astı

TÜRKİYE Sigorta Birliği, 2026 yılı Nisan sonuna ilişkin sigorta sektörü ve katılım sigortacılığı verilerini açıkladı. Üye şirketlerden derlenen verilere göre, yılın ilk dört ayında hem toplam prim üretiminde hem de katılım sigortacılığı tarafında büyüme devam etti. TSB verilerine göre, sigorta sektörünün toplam prim üretimi 2026 yılı Nisan sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 artarak 512 milyar 164 milyon 247 bin 160 TL oldu. Katılım sigortacılığı tarafında ise prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,3 artışla 34 milyar 301 milyon 280 bin 509 TL'ye ulaştı. Açıklanan veriler, katılım sigortacılığının sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdürdüğünü ortaya koyarken, sigorta sektöründeki genel büyüme ivmesinin de devam ettiğine işaret etti.