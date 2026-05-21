Devlet korumasındaki 605 genç kamuya atandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet koruması altında yetişen 605 gencin kamu kurumlarına yerleştirileceğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katılan Bakan Göktaş, devlet koruması altında yetişen gençlerin Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik vizyonuna dikkat çeken Göktaş, çocukların haklarını koruyan ve ihtiyaçlarını gözeten çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Göktaş, "Devletimizin koruması altında yetişen 605 gencimizin görev yerleri belirlenecek. Her birine başarıdan başarıya koştukları bir ömür diliyorum" dedi.