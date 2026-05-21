Doğum izni başvuruları için son gün yarın!

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmalarıyla doğum izni artırıldı. Doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam analık izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseldi. Sözleşmeli personel için de aynı düzenleme hayata geçirildi. Sözleşmeli personelin en geç 22 Mayıs 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Değişikliğe 8 haftalık ilave analık/doğum izni kullanan personelin süt izni ile yarım gün izni, ilave sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren başlayacak.