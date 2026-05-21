Karpowership’ten stratejik anlaşma

YÜZER enerji çözümlerinin küresel öncüsü Karadeniz Holding'in uluslararası markası Karpowership, yeni anlaşmasını Meksika'nın bağımsız şebeke operatörü CENACE ile yaptı. CENACE ile ortaklaşa yürüteceği üç yıl süreli anlaşma kapsamında Karpowership, ülkenin en hızlı büyüyen bölgelerinden biri olan Yucatan Yarımadası'nda enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak. Karpowership anlaşma kapsamında, bölgenin artan elektrik ihtiyacını desteklemek ve şebeke dayanıklılığını artırmak amacıyla 250 MW kapasiteli bir Powership'e ek olarak bir de LNG terminal gemisini (LNGTS) bölgeye gönderecek.

'ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI'

Anlaşmanın stratejik önemini değerlendiren Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, "Yüksek teknolojili modelimizi taşıdığımız son küresel pazar Meksika oldu. Karadeniz Holding'in Amerika kıtasındaki operasyonel derinliğini artırması ve küresel büyüme hedefleri açısından Meksika, portföyümüzde son derece stratejik bir konuma sahip. Bölgenin en dinamik ekonomilerinden biri olan Meksika'nın artan enerji ihtiyacına yönelik geliştirdiğimiz bu proje, stratejimiz açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor" dedi.