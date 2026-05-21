Konut fiyatlarında artış enflasyonun altında kaldı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi (KFE) Nisan 2026 verilerini açıkladı. Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyatları nisanda aylık bazda yüzde 1,8 yükselirken, yıllık artış yüzde 26.6 oldu. Enflasyondan arındırıldığında ise konut fiyatları reel olarak yüzde 4.3 gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü. 2026 yılı Nisan ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,6, 2,6 ve 2,1 oranlarında arttı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 26,2, 29,9 ve 26,7 oranlarında arttı.