Radar uyarılı yerli navigasyon müjdesi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen yerli navigasyon projesinin detayları belli oldu. Proje ortağı Başarsoft'un Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, "Sunacağımız hizmeti diğer navigasyon sistemlerinden ayıran en büyük özellik, anlık olarak radar kontrollerinin nerede yapıldığını bildirmesi ve hangi hızla gidilmesi gerektiği bilgisinin yine anlık olarak paylaşılması" dedi. Adı önümüzdeki günlerde belli olacak yeni nesil yerli navigasyonun gerçek zamanlı trafik verilerinden besleneceğini ifade eden Küçükpehlivan, "Canlı trafik verisi, geçmiş yoğunluk analizleri ve yapay zeka destekli öngörü modelleri ile kullanıcıya en doğru rotayı sunan bir yapı kuruyoruz. 2027 Ocak ayından itibaren artık polis neredeymiş, nerede radar var, koridor radar derdini çözeceğiz. Radar yerlerini gösterdiği gibi 'yavaş git, ortalamanın üzerindesin, ceza yersin' uyarısı da yapacak" dedi.