Güneşten elektrik üretiminde rekor

GÜNEŞ enerjisi santrallerinin elektrik üretimi, haziranda 4,99 milyar kilovatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında güneşlenme süresi artarken, bu durum elektrik üretimi verilerine de olumlu yansıdı.

'EN YÜKSEK DEĞER'

BAKANLIĞIN verilerine göre, haziranda aylık elektrik üretimi 30,35 milyar kilovatsaat ile tüm haziran ayları içindeki en yüksek değere ulaştı. Ayrıca geçen ay, güneşten elektrik üretimi 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Böylece, haziranda toplam elektrik üretiminin yüzde 16,4'ü de güneşten karşılanmış oldu. Haziranda gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 34,7'sine denk gelen 10,54 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan sağlandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı en üst seviyede değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Anadolu'nun bereketli güneşini, milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.