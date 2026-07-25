Yola çıkacak araç sahipleri dikkat! Akaryakıta 4 TL zam geldi! | 25 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında yükseliş sürüyor. Orta Doğu'da artan savaş gerilimi ve Brent petrol fiyatının 100 dolar seviyesini aşması, akaryakıt fiyatlarına yeni zamları beraberinde getirdi.

23 Temmuz itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,23 TL zam yapılırken, büyükşehirlerde fiyatlar 67-69 TL bandına yükseldi. Motorine ise daha önce gelen 1,12 TL'lik artışın ardından, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle 4,18 TL daha zam geldi. Böylece motorinde temmuz ayı başından bu yana toplam zam yaklaşık 14 TL oldu.