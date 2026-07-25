Yola çıkacak araç sahipleri dikkat! Akaryakıta 4 TL zam geldi! | 25 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında yükseliş sürüyor. Orta Doğu'da artan savaş gerilimi ve Brent petrol fiyatının 100 dolar seviyesini aşması, akaryakıt fiyatlarına yeni zamları beraberinde getirdi.
23 Temmuz itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,23 TL zam yapılırken, büyükşehirlerde fiyatlar 67-69 TL bandına yükseldi. Motorine ise daha önce gelen 1,12 TL'lik artışın ardından, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle 4,18 TL daha zam geldi. Böylece motorinde temmuz ayı başından bu yana toplam zam yaklaşık 14 TL oldu.
Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 78,48 TL, Anadolu Yakası'nda 78,33 TL seviyesine çıkarken, Ankara ve İzmir'de ise 80 TL sınırına yaklaştı.
İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Büyükşehirlerde pompa satış fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 67,00 TL
Motorin: 78,48 TL
LPG: 31,19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 66,85 TL
Motorin: 78,33 TL
LPG: 30,59 TL
ANKARA
Benzin: 67,97 TL
Motorin: 79,60 TL
LPG: 31,29 TL