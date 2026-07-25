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Yola çıkacak araç sahipleri dikkat! Akaryakıta 4 TL zam geldi! | 25 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt tabelalarına zam olarak yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarına 4 TL'lik artış uygulanırken, araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları ve zam sonrası yeni rakamlar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Akaryakıt fiyatlarında yükseliş sürüyor. Orta Doğu'da artan savaş gerilimi ve Brent petrol fiyatının 100 dolar seviyesini aşması, akaryakıt fiyatlarına yeni zamları beraberinde getirdi.

23 Temmuz itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,23 TL zam yapılırken, büyükşehirlerde fiyatlar 67-69 TL bandına yükseldi. Motorine ise daha önce gelen 1,12 TL'lik artışın ardından, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle 4,18 TL daha zam geldi. Böylece motorinde temmuz ayı başından bu yana toplam zam yaklaşık 14 TL oldu.

Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 78,48 TL, Anadolu Yakası'nda 78,33 TL seviyesine çıkarken, Ankara ve İzmir'de ise 80 TL sınırına yaklaştı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Büyükşehirlerde pompa satış fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 67,00 TL
Motorin: 78,48 TL
LPG: 31,19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 66,85 TL
Motorin: 78,33 TL
LPG: 30,59 TL

ANKARA

Benzin: 67,97 TL
Motorin: 79,60 TL
LPG: 31,29 TL

İZMİR

Benzin: 68,25 TL
Motorin: 79,87 TL
LPG: 31,19 TL

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