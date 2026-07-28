Kamu ihalelerinde yapay zekalı denetim dönemi

Rekabet Kurumu
Başkanı Birol Küle, kamu ihalelerine yönelik yapay zeka destekli denetim yaptıklarına işaret ederek, "Kamu İhale Kurumunun (KİK) sağladığı devasa veri setlerini, yapay zeka algoritmalarımızla süzgeçten geçiriyoruz. Burada rekabete aykırı eylemlerle benzer desenler çizen, şüpheli örüntüler sergileyen teşebbüs hareketlerini anında radarımıza alıyoruz" dedi. Kamunun ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin en uygun fiyat ve kalitede temin edilmesinin, vatandaşların vergilerinin en etkin şekilde kullanılması bakımından hayati önem taşıdığına dikkati çeken Küle, kamu ihalelerindeki rekabetçi risklerin ve olası ihlallerin tespiti amacıyla yapay zeka destekli araçların geliştirilmesine mesai harcadıklarını bildirdi.