Yabancı plakalara HGS zorunluluğu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik'in Resmi Gazete
'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Yeni yönetmelikle yabancı plakalı araçların ücretli otoyollar ile erişme kontrollü kara yollarındaki geçiş ücretleri, idari para cezaları güncellendi" dedi. Uraloğlu, yönetmelik kapsamında yabancı plakalı araçların, ücretli kara yollarını kullandıkları her geçiş için yürürlükteki ücret tarifesine göre ödeme yapmakla yükümlü olduğunu belirtti. Yabancı plakalı araçların ücretli kara yollarını kullanırken Hızlı Geçiş Sistemi (HGS
) veya benzeri elektronik geçiş sistemlerinden birine abone olmalarının esas olduğunu belirten Uraloğlu, araçlardaki elektronik etiketlerin çalışır durumda bulundurulması gerektiğini kaydetti.