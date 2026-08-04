Haberler Ekonomi EMEKLİ ZAM MARATONU SON DAKİKA | İşte emekliye yeni zam için 3'lü senaryo EMEKLİ ZAM MARATONU SON DAKİKA | İşte emekliye yeni zam için 3'lü senaryo Temmuz zamlı maaşlarını alan emekliler için taban aylık fark ödemelerinde geri sayım başladı. Diğer yandan TÜİK tarafından açıklanan Temmuz TÜFE verisi, Ocak ayında yapılacak maaş artışlarına dair ilk ipuçlarını verdi. İşte 3 farklı zam senaryosu ve fark ödeme takvimine dair merak edilen tüm ayrıntılar... SABAH









Memur ve emekliler başta olmak üzere milyonlar için bir zam dönemi daha geride kaldı. Temmuz ayıyla birlikte kamu çalışanları ve 4C'li memur emeklileri yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zam alırken, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 17,76 zam aldı.

Yeni maaşlar Temmuz ayı içerisinde hesaplara aktırılırken, taban aylık alan yaklaşık 5.1 milyon emekliyi kapsayan fark ödemeleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Gözler bir yandan SGK tarafından açıklanacak ödeme takvimine çevrilirken, diğer yandan ocak 2027 zammı için de ipuçları gelmeye başladı.