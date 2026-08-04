EMEKLİ ZAM MARATONU SON DAKİKA | İşte emekliye yeni zam için 3'lü senaryo

Memur ve emekliler başta olmak üzere milyonlar için bir zam dönemi daha geride kaldı. Temmuz ayıyla birlikte kamu çalışanları ve 4C'li memur emeklileri yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zam alırken, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 17,76 zam aldı.
Yeni maaşlar Temmuz ayı içerisinde hesaplara aktırılırken, taban aylık alan yaklaşık 5.1 milyon emekliyi kapsayan fark ödemeleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Gözler bir yandan SGK tarafından açıklanacak ödeme takvimine çevrilirken, diğer yandan ocak 2027 zammı için de ipuçları gelmeye başladı.
TABAN AYLIK İÇİN ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarılılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri 17-28 Temmuz itibarıyla yapıldı. Bağkur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlarını aldı. Taban aylık alanlara ise 20 bin TL ödeme yapıldı. Zam farkları ağustos ayının başında hesaplara yatırılması bekleniyor. Kesin ödeme takvimi için ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) maaş farkı takvimini ilan etmesi gerekiyor.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ İÇİN İLK ZAM ORANI GELDİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 1.78 arttı. Enflasyoda son 6 yılın en düşük temmuz artışı gerçekleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılcak zam için ilk oran da netleşmiş oldu.
OCAK 2027 İÇİN 3 SENARYO MASADA
Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 döneminde alacağı zam oranına dair ilk hesaplamalar ortaya çıktı.
Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi'nin tahminleri Ocak 2027 zammı için üç farklı senaryo sundu. Emeklilerin zam oranının yüzde 7 ile 10.67 arasında değişmesi bekleniyor.
Merkez Bankası'nın yıl sonu TÜFE tahmini olan yüzde 26'nın gerçekleşmesi halinde ocaktaki zam yüzde 7 olacak. Piyasa katılımcıları anketindeki yüzde 29.21lik tahmin gerçekleşirse zam oranı yüzde 9.72 olacak. Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi çalışmasındaki yüzde 30.32 gerçekleşirse zam oranı yüzde 10.67 olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Bu tahminlere göre 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylık ocak ayında 25 bin-26 bin lira aralığına yükselecek.
En düşük emekli aylığına yüzde 7 artış olursa 25 bin 201, yüzde 9,7 zam yapılırsa 25 bin 841, yüzde 10,67 artış halinde 26 bin 65 liraya çıkacak.
İşte SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zam tablosu:
İşte SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zam tablosu