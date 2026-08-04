Haberler Ekonomi Ne zaman emekli olmak daha avantajlı? 2026 mı 2027 mi? Ne zaman emekli olmak daha avantajlı? 2026 mı 2027 mi? Emekli maaşını belirleyen en büyük veri sizin çalışırken ödediğiniz primler. Ancak ne zaman emekli olduğunuz da önem kazanıyor. Çünkü güncelleme katsayısı değişiyor FARUK ERDEM









Çalışanlar emekli olduklarında yüksek aylık almak istiyor. Ancak bunun için özellikle emekli olmadan önce yapılacak işlemler ve alınacak tedbirler var. Emekli maaşı ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılması sonucu bulunuyor. Bugün emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor.





- 1999'A KADAR SÜRE: Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 70'ler seviyesinde uygulanıyor.



- 1999-2008 ARASI: Bu dönemde 25 yıl için oran yüzde 60'lara çekiliyor. Burada 10 yıl içinde aylık bağlama oranı yüzde 35, sonraki her yıl için yüzde 2 ve 25 yıldan sonra her bir yıl için yüzde 1.5 artış yapılarak hesaplanıyor.



- EKİM 2008 SONRASI: Sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'lere iniyor. Bu hesaplamalara ayrıca enflasyon ve büyümeden kaynaklı güncelleme katsayıları eklenerek aylık bulunuyor.