Haberler Ekonomi ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK FORMÜLÜ | İşte SGK'nın sunduğu toplu ödemeyle erken emeklilik fırsatı ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK FORMÜLÜ | İşte SGK'nın sunduğu toplu ödemeyle erken emeklilik fırsatı Emeklilik için yıl ve yaş şartını tamamladınız ama priminiz mi eksik? SGK’dan milyonlarca çalışanın yüzünü güldürecek dev formül geldi! Hiç çalışmadan toplu prim alarak emeklilik kapısını aralamak artık mümkün. İşte doğum, askerlik ve Bağ-Kur borçlanmasında merak edilen tüm detaylar ve erken emekliliğin şifreleri... FARUK ERDEM









Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli sayıda prim gününü tamamlamak gerekiyor. Bunun için bir işyerinde çalışmak, ya da kendi işini yapmak veyahut Bağ-Kur primi ödemek lazım. Ancak bir başka yöntem de eksik günleri toplu olarak satın alabilmek. Bu sayede beklemeden erken emekli de olunuyor. İşte detaylar..

Çalışmadan emeklilik mümkün mü?

Emeklilik için gerekli primleri çalışmadan da tamamlamak mümkün. Bunun en kolay yollarından birisi isteğe bağlı sigorta. Bunun dışında borçlanma yöntemiyle de primleri tamamlayabilirsiniz Borçlanma yöntemi nedir?

Borçlanma yöntemi aslında eksik primlerinizi toplu olarak satın almak anlamına geliyor. Bunun için belli şartlar gerekiyor. Yoksa bir kişi tüm primlerini satın alarak emekli olamıyor.