EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA | Emekli promosyonlarında yeni rakamlar! Bankalar güncel kampanyalarını açıkladı: İşte ödeme listesi...

Son dakika: Emeklilerin banka değişikliği kararında en önemli kriterlerden biri olan promosyon ödemelerinde Ağustos ayı güncellemeleri dikkat çekti. Kamu ve özel bankalar, yeni müşteri kazanmak için sundukları kampanyaları artırırken, maaş taşıma karşılığında verilen destek ödemeleri ek fırsatlarla birlikte 35 bin TL'ye kadar yükseldi. En yüksek promosyon teklifini sunan bankalar ve başvuru şartları merak konusu oldu.

Emekli promosyonları; alınan maaşın tutarı, 3 yıllık maaş taşıma taahhüdü ile kredi kartı kullanımı veya otomatik fatura ödeme talimatı gibi ilave kampanya koşullarına göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, emeklilerin sadece açıklanan toplam promosyon miktarına değil, herhangi bir ek şart gerektirmeden sunulan nakit ödeme tutarına da dikkat etmeleri gerektiğini ifade ediyor.

İŞTE BANKALAR VE GÜNCEL PROMOSYON KAMPANYALARI...

HALKBANK'TAN EMEKLİLERE 12 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON

Halkbank, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Buna göre maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma sözü veren SGK emeklileri, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinden yararlanabilecek.

10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında olan hak sahipleri de başvuru halinde 5 bin TL promosyon alabilecek. Başvurular Halkbank Mobil, internet şube ve banka kanalları üzerinden yapılabiliyor.