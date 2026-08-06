SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! Emekliye 3.552 TL ödemesi ne zaman yatacak? | İşte emekliye yeni zamda 3'lü senaryo...

En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarılılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararın ardından gözler fark ödemelerinin yatırılacağı tarihe çevrildi.
TABAN AYLIK İÇİN ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri 17-28 Temmuz itibarıyla yapıldı. Bağkur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlarını aldı. Taban aylık alanlara ise 20 bin TL ödeme yapıldı.
SGK tarafından yapılan açıklamaya göre zam farkları 7 Ağustos'ta taban aylık alan tüm emeklilere aynı anda hesaplara yatırılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır" denildi.
TABAN AYLIK FARKI İÇİN KAÇ TL YATIRILACAK?
5.1 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ek ödeme dahil aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilerin maaşı Hazine desteğiyle bu tutara tamamlanacak. Ek ödeme tutarı ise 3 bin 552 TL olacak. Zammın bütçeye etkisi ise 79 milyar TL olarak hesaplanıyor.
EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?
Emekliler, maaşlarının yanı sıra her ay yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Düşük maaşlı emeklilerde ise bu oran yüzde 5 olarak uygulanıyor.
Mevcut kök maaşı 12.000 TL olan bir emeklinin yeni kök maaşı 14.131 TL'ye, ek ödemesi ise 565,25 TL'ye çıkacak.
Mevcut kök aylığı 14.000 TL olanların yeni kök maaşı 16.486 TL'ye yükselirken ek ödemesi 659,46 TL olacak.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ İÇİN İLK ZAM ORANI GELDİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 1.78 arttı. Enflasyoda son 6 yılın en düşük temmuz artışı gerçekleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılcak zam için ilk oran da netleşmiş oldu.
OCAK 2027 İÇİN 3 SENARYO MASADA
Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 döneminde alacağı zam oranına dair ilk hesaplamalar ortaya çıktı.
Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi'nin tahminleri Ocak 2027 zammı için üç farklı senaryo sundu. Emeklilerin zam oranının yüzde 7 ile 10.67 arasında değişmesi bekleniyor.
Merkez Bankası'nın yıl sonu TÜFE tahmini olan yüzde 26'nın gerçekleşmesi halinde ocaktaki zam yüzde 7 olacak. Piyasa katılımcıları anketindeki yüzde 29.21lik tahmin gerçekleşirse zam oranı yüzde 9.72 olacak. Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi çalışmasındaki yüzde 30.32 gerçekleşirse zam oranı yüzde 10.67 olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Bu tahminlere göre 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylık ocak ayında 25 bin-26 bin lira aralığına yükselecek.
En düşük emekli aylığına yüzde 7 artış olursa 25 bin 201, yüzde 9,7 zam yapılırsa 25 bin 841, yüzde 10,67 artış halinde 26 bin 65 liraya çıkacak.