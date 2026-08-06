SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI! Emekliye 3.552 TL ödemesi ne zaman yatacak? | İşte emekliye yeni zamda 3'lü senaryo...

TABAN AYLIK FARKI İÇİN KAÇ TL YATIRILACAK?

5.1 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ek ödeme dahil aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilerin maaşı Hazine desteğiyle bu tutara tamamlanacak. Ek ödeme tutarı ise 3 bin 552 TL olacak. Zammın bütçeye etkisi ise 79 milyar TL olarak hesaplanıyor.