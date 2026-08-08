Emekliye Ocak 2027 sürprizi! 3'lü zam senaryosu ortaya çıktı: Maaşta hangi rakam masada?

Memur, memur emeklileri ile SSK, Bağkur emeklileri için bir zam dönemi daha geride kaldı. 2026'nın ikinci yarısı için kamu çalışanları ve 4C'li emekliler yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zam alırken, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 17,76 zam aldı.

ZAMLI MAAŞLAR VE FARK ÖDEMELERİ CEPTE

Memur ve emekliler zam oranlarının kesinleşmesinin ardından yeni maaşlarını ay içerisinde aldı. 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alan emeklilere 14 günlük fark ödemesi ay sonunda yapıldı. SSK emeklileri zamlı maaş ödemelerini 17-28 Temmuz itibarıyla alırken, Bağkur emeklilerine ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında yatırıldı. Taban aylık alan SSK ve Bağkur emeklilerine ise 3 bin 552 TL'lik fark ödemesi ise dün itibarıyla hesaplara aktarıldı.