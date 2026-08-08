Emekliye Ocak 2027 sürprizi! 3'lü zam senaryosu ortaya çıktı: Maaşta hangi rakam masada?

Memur, memur emeklileri ile SSK, Bağkur emeklileri için bir zam dönemi daha geride kaldı. 2026'nın ikinci yarısı için kamu çalışanları ve 4C'li emekliler yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zam alırken, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 17,76 zam aldı.
ZAMLI MAAŞLAR VE FARK ÖDEMELERİ CEPTE
Memur ve emekliler zam oranlarının kesinleşmesinin ardından yeni maaşlarını ay içerisinde aldı. 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alan emeklilere 14 günlük fark ödemesi ay sonunda yapıldı. SSK emeklileri zamlı maaş ödemelerini 17-28 Temmuz itibarıyla alırken, Bağkur emeklilerine ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında yatırıldı. Taban aylık alan SSK ve Bağkur emeklilerine ise 3 bin 552 TL'lik fark ödemesi ise dün itibarıyla hesaplara aktarıldı.
OCAK 2027 İÇİN İLK ZAM ORANI GELDİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 1.78 arttı. Enflasyonda son 6 yılın en düşük temmuz artışı gerçekleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılacak zam için ilk oran da netleşmiş oldu.
Memur ve emekli sandığı mensupları için ise enflasyon farkı henüz oluşmadı.
OCAK 2027 İÇİN 3 SENARYO MASADA
Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 döneminde alacağı zam oranına dair ilk hesaplamalar ortaya çıktı.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi'nin tahminleri Ocak 2027 zammı için üç farklı senaryo sundu.
Merkez Bankası'nın yıl sonu TÜFE tahmini olan yüzde 26'nın gerçekleşmesi halinde 6 aylık TÜFE yüzde 7 olacak. Piyasa katılımcıları anketindeki yüzde 29.21'lik tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 9.72 olacak. Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi çalışmasındaki yüzde 30.32 gerçekleşirse ise yüzde 10.67 olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekliler 6 aylık enflasyon oranında maaşlarına zam alacak. Masadaki 3 senaryoya göre emeklilerin zam oranının yüzde 7 ile 10.67 arasında değişmesi bekleniyor. Tahminlere göre 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylık ocak ayında 25 bin-26 bin lira aralığına çıkacak.
ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği 2027'ye yüzde 5 zam alacak. 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 7'yi aşarsa yüzde 5'e ilave olarak enflasyon farkı uygulanacak.
Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 26'lık enflasyon beklentisine göre sadece yüzde 5'lik zam yapılacak.
Piyasa katılımcıları ve FKE'nin enflasyon beklentilerine göre ise enflasyon farkı sırasıyla yüzde 2,54 ve yüzde 3,43 arasında olacak.
Bu fark oranlarına göre toplam zam oranı yüzde 7,67 ya da yüzde 8,6'yı bulacak.
Temmuz zammıyla birlikte 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşı ocak ayında:
Yüzde 5'lik zam oranına göre 73 bin 735 TL'ye,
Yüzde 7,67 zam oranına göre 75 bin 610 TL'ye
Yüzde 8,6 zam oranına göre ise 76 bin 263 TL'ye çıkacak.
Temmuzda 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükselen memur emeklileri ise
Yüzde 5'lik zam oranına göre 33 bin 103 TL,
Yüzde 7,67 zam oranına göre 33 bin 945 TL,
Yüzde 8,6 zam oranına göre ise 34 bin 238 TL alacak.
3 senaryoya göre memurlar için Ocak 2027 zam tablosu şu şekilde:
MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4
Mevcut: 107.110
Yüzde 5 zamlı: 112.466
Yüzde 7,67 zamlı: 115.325
Yüzde 8,6 zamlı: 116.321
Memur-(üniversite mez.) 9/1
Mevcut: 73.070
Yüzde 5 zamlı: 76.724
Yüzde 7,67 zamlı: 78.674
Yüzde 8,6 zamlı: 79.354
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 92.166
Yüzde 5 zamlı: 96.774
Yüzde 7,67 zamlı: 99.235
Yüzde 8,6 zamlı: 100.092
Öğretmen 1/4
Mevcut: 83.254
Yüzde 5 zamlı: 87.417
Yüzde 7,67 zamlı: 89.640
Yüzde 8,6 zamlı: 90.414
Başkomiser 3/1
Mevcut: 101.242
Yüzde 5 zamlı: 106.304
Yüzde 7,67 zamlı: 109.007
Yüzde 8,6 zamlı: 109.949
Polis memuru 8/1
Mevcut: 92.618
Yüzde 5 zamlı: 97.249
Yüzde 7,67 zamlı: 99.722
Yüzde 8,6 zamlı: 100.583
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 170.730
Yüzde 5 zamlı: 179.267
Yüzde 7,67 zamlı: 183.825
Yüzde 8,6 zamlı: 185.413
Hemşire-(üniversite mez.) 5/1
Mevcut: 84.845
Yüzde 5 zamlı: 89.087
Yüzde 7,67 zamlı: 91.353
Yüzde 8,6 zamlı: 92.142
Mühendis 1/4
Mevcut: 109.185
Yüzde 5 zamlı: 114.644
Yüzde 7,67 zamlı: 117.559
Yüzde 8,6 zamlı: 118.575
Teknisyen-(lise mez.) 11/1
Mevcut: 75.877
Yüzde 5 zamlı: 79.671
Yüzde 7,67 zamlı: 81.697
Yüzde 8,6 zamlı: 82.402
Profesör 1/4
Mevcut: 153.208
Yüzde 5 zamlı: 160.868
Yüzde 7,67 zamlı: 164.959
Yüzde 8,6 zamlı: 166.384
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 102.779
Yüzde 5 zamlı: 107.918
Yüzde 7,67 zamlı: 110.662
Yüzde 8,6 zamlı: 111.618
Vaiz 1/4
Mevcut: 86.983
Yüzde 5 zamlı: 91.332
Yüzde 7,67 zamlı: 93.655
Yüzde 8,6 zamlı: 94.464
Avukat 1/4
Mevcut: 102.135
Yüzde 5 zamlı: 107.242
Yüzde 7,67 zamlı: 109.969
Yüzde 8,6 zamlı: 110.919
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.