Eczanede başlayan mesaisi tarlada bitiyor

İzmir'in Menemen ilçesinde eczacılık yapan Yeliz Dermancı (49), gün içinde iş yerinde hastalara şifa dağıtırken, mesai sonrası ve tatil günlerinde ise tarlada çiftçilik yapıyor. Dermancı, "Eczanemle tarla yakın olduğu için öğle arası da dahil her bulduğum fırsatta geliyorum. Hatta bazen önlüğümle tarlaya, şalvarımla eczaneye gidiyorum" dedi. Çiftçiliği daha profesyonel yapmak için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Bölümü'nde eğitim alan Dermancı, "28 yıllık eczacıyım, 14 yıldır da tarımla iç içeyim. Amatör olarak tarımsal üretim yapmaya çalışıyorum. Profesyonelleşmek için ikinci üniversite olarak tarım okudum. Tarım teknikeriyim" dedi.

PESTİSİTSİZ ÜRETİM

Pestisit kullanmadan tarımsal üretim yapmaya öncelik verdiklerini aktaran Dermancı, "Mandalinada feromon tuzaklar kurduk. Eczacı olduğum için zaten botanik, farmakognozi dersi aldım. Bitkisel ilaç yapmak ve denemek ayrı bir zevk, mandalina da başarılı olduk. Çilekte kurşuni küf hastalığında bakteriyel bir uygulama yaptım, çok başarılı oldu" dedi.

'HER FIRSATTA TARLADAYIM'

Köyde hayatın çok erken başladığını, mesai öncesi saat 08.00'e kadar çiftlikteki işleri tamamladıklarını aktaran Dermancı, "Eczanemle tarla yakın olduğu için öğle arası da dahil her bulduğum fırsatta geliyorum. Eczaneyi kapattıktan sonra tekrar tarlaya geliyorum. Hafta sonları da sürekli tarladayız. Tatillerimizde de çiftlikte olmayı çok seviyoruz" dedi. Dermancı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayalim; uçtan uca tamamen organik sertifikalı bir şekilde bütün ürünlerini kendim ürettiğim ve konserveleştirdiğim bir tesisimizin olması. Buna çocuklarımızı da dahil etmek istiyoruz. Kızım Eczacılık Fakültesi kazandı. Bir hayalim de eczaneyi kızıma devredip tam zamanlı çiftçi olmak."