Benzin istasyonlarında fiyat avı bitiyor! En ucuz motorin ve benzin fiyatı canlı takip edilecek!

Yeni uygulama, İngiltere'de dizel fiyatlarının çarşamba günü rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde duyuruldu. Ülkede şubat ayından bu yana akaryakıt istasyonlarına, fiyat değişikliklerini 30 dakika içinde bildirme zorunluluğu getirildi. Kurallara uyulmaması durumunda para cezası uygulanabiliyor.

TÜRKİYE'DE UYGULANACAK MI?

Uygulama şimdilik sadece İngiltere için duyurulmuş durumda. Türkiye için henüz böyle bir anlaşma bulunmuyor.