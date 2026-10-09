Benzin istasyonlarında fiyat avı bitiyor! En ucuz motorin ve benzin fiyatı canlı takip edilecek!

Artan akaryakıt fiyatları karşısında sürücülerin bütçesini korumak amacıyla İngiltere hükümeti, Google ile iş birliği yaptı.
Hükümetin Fuel Finder veri tabanından yararlanacak yeni uygulama sayesinde sürücüler, Google Haritalar ve Waze üzerinden çevrelerindeki akaryakıt istasyonlarının güncel fiyatlarını görebilecek.
Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Departmanı (DESNZ), uygulamanın araç sahibi hanelere yılda ortalama 40 sterlin tasarruf sağlayabileceğini öngörüyor. Enerji Tüketicileri Bakanı Polly Billington, geçim kriziyle mücadelenin hükümetin öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti. Billington, en ucuz akaryakıt seçeneklerine ulaşmanın kolaylaşmasının sürücüler açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.
Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), kurallara uyulmasını denetlerken akaryakıt istasyonlarının yüzde 99'unun sisteme tam katılım sağladığı belirtiliyor.
30 DAKİKA İÇİNDE BİLDİRME ZORUNLU
Yeni uygulama, İngiltere'de dizel fiyatlarının çarşamba günü rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde duyuruldu. Ülkede şubat ayından bu yana akaryakıt istasyonlarına, fiyat değişikliklerini 30 dakika içinde bildirme zorunluluğu getirildi. Kurallara uyulmaması durumunda para cezası uygulanabiliyor.
TÜRKİYE'DE UYGULANACAK MI?
Uygulama şimdilik sadece İngiltere için duyurulmuş durumda. Türkiye için henüz böyle bir anlaşma bulunmuyor.