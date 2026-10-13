Yılmaz: 44 bin yatırımcıya ara ödeme yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasının detaylarını açıkladı ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Ekonomimizin temelleri sağlam. Makroekonomik görünümümüz son derece sağlam. Özellikle de dünyayla mukayese ettiğinizde büyümemiz devam ediyor" diyen Yılmaz, istihdam artışının devam ettiğini ve 410 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşıldığını söyledi. Fon soruşturmasına ilişkin "Şimdi adli bir süreç devam ediyor. Öncelikle bu adli süreç hangi aşamada? Sorumluların tespiti tam olarak yapıldı mı? Çünkü bu fonları kuranlar, yönetenler var. Bir de denetim ve düzenleme sorumluluğunda olan kurumlar var. Bir de mağdurlar var. Burada hangi aşamadayız? Bütün sorumluluğu olanların tespiti yapıldı mı? Mağdurların tespiti yapıldı mı? Bu süreci bize biraz özetleyin" sorusuna yanıt veren Yılmaz, bu konuda kamunun son bir yıl içinde attığı adımlar olduğunu kaydetti.

'SORUNLU FONLAR KARANTİNADA'

Yılmaz, SPK tarafından yayımlanan bir fon rehberinin bulunduğunu belirterek, "Bu fon rehberiyle birlikte, SPK'nin yayımladığı bu rehberle birlikte yeni kurallar, yeni kaideler geldi. Şeffaflık artırıldı, çok daha güven veren bir piyasa yapısının oluşması için kurallar kondu. Bu, çok olumlu bir adım aslında. Yani bu şartlara uyan fonlar ve finansal enstrümanlar için çok olumlu bir adım. Bu kurallarla birlikte sorunlu olan yapılar da açığa çıkmış oldular. Sorunlu olan fonlar da açığa çıkmış oldular ve buralarda bir sıkıntı yaşandı" diye konuştu. Sorunlu fonlara yönelik hızla tedbir alındığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Burada yaşanan, fon piyasasının belli bir alanında yaşanan bu hadisenin genele sirayet etmemesi ve genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı bir şekilde tasfiyelerine karar verildi. Bir anlamda bu sorunlu fonlar karantinaya alınmış oldu. 7 şirkete ve bunların altındaki 131 fona tedbir getirilmiş oldu. Tasfiye kararı alınmış oldu. Ondan sonra süreçte de adli mekanizmalar devreye girdiler. Bu işin sorunlu hâle gelmesinde, bu süreçte rolü olan ve birçok yatırımcının olumsuz etkilenmesine sebebiyet verenler hakkında, biliyorsunuz, çok etkili bir şekilde adli mekanizmalar işlemeye başladı. Çok yüksek, fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar ve incelemeler devam ettiriliyor."

NET YATIRIM TUTARI ESAS ALINACAK

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin yasalaşması halinde, küçük yatırımcılar öncelikli olmak üzere mağdurlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını açıkladı. Ödemelerde net yatırım tutarının esas alınacağını belirten Yılmaz, teklifin ekim ayında yasalaşması durumunda ödemelerin aynı ay içinde başlayabileceğini ve ilgili kurumların hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. Yılmaz, suç teşkil eden işlemlere karışan kişilerin siyasi kimliği veya kişisel yakınlığına bakılmaksızın hesap vereceğini belirterek, suçlular hakkında hukukun gereğinin yapılacağını söyledi. Yatırım yapmanın tek başına suç olmadığını vurgulayan Yılmaz, yatırımcılarla hukuka aykırı faaliyetlerde bulunan kişilerin birbirinden ayrılması gerektiğini ifade etti.

'KAMU KAYNAKLARI KULLANILMAYACAK'

FON soruşturmasının ekonomik boyutu ve olağan tasfiyede zarar görmüş yatırımcıların nasıl finanse edildiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Kamu kaynağı milletimizin ve vatandaşımızın kaynağı. Dolayısıyla bunları kullanmak söz konusu değil. Neden değil? Sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Bankacılık sisteminde ise belli bir miktara kadar bir devlet güvencesi var. Onun için de TMSF diye bir yapımız. Bir sorun çıktığı zaman o devreye giriyor ve tazminatları ödüyor. Fonlarda kamu garantisi söz konusu değil. Serbest fonlara girerken profesyonel yatırım ve nitelikli yatırımcı sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşmede hem kazanç hem de kayıp bir anlamda yatırımcı tarafından kabul edilmiş oluyor. Dolayısıyla burada bir kamu kaynağı kullanımı söz konusu değil. Olağanüstü fonda da en önemli prensibimiz kamu kaynağının kullanılmaması."

1 MİLYONLUK ÖDEME

CEVDET Yılmaz, fon mağdurlarına yapılması planlanan olağanüstü ara ödemelerde net yatırım tutarının esas alınacağını belirterek, ana parasını daha önce geri alanların ve hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edenlerin ödemelerden yararlanamayacağını açıkladı. Henüz yasalaşmayan teklifle, yatırımcıların ana paralarının 1 milyon liraya kadar olan kısmının Ekim ayı içinde ödenmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamında 1 milyon liraya kadar ana para ödemesi yapılmasının öngörüldüğünü belirterek, "Özellikle küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Küçük yatırımcılar bir an önce bu kaynaklara kavuşsunlar" dedi. Ara ödeme alan yatırımcıların nihai hak ve alacakları hesaplanırken mahsuplaşma yapılacağını ifade eden Yılmaz, düzenlemenin Meclis'ten geçmesi halinde süreçten etkilenen yatırımcı sayısının 100 binin altına düşebileceğini düşündüğünü söyledi.

'455 BİNDEN FAZLA YATIRIMCI ETKİLENDİ'

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Yılmaz, idari tarafta SPK, BDDK'nin çeşitli kararlar verdiğini anımsatarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başından itibaren bu sürece çok hassas bir şekilde yaklaştığını, hükümetin de bu süreci başından beri çok yakın bir şekilde takibe aldığını vurguladı. Bu süreçte kurulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun 4 kez toplantı yaptığını ve çok önemli prensip kararları aldığını aktaran Yılmaz, Başkan Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) görevlendirildiğini anımsattı. DDK'nin yoğun şekilde sahada çalıştığının altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti: "Çok hızlı aksiyon alındı. Bu olaydan etkilenen 455 binden fazla yatırımcı var bu sorunlu fonlarda. Toplam baktığınız zaman bu fonlar, 131 fon, toplam fonlarımızın yüzde 4,6'sını oluşturuyor. Toplam fon portföyümüzün yüzde 7,7'sini oluşturuyor. Tekil kişi olarak baktığımızda 455 binden fazla yatırımcı bu fonlarda. İşte bunların hakkını, hukukunu gözetecek şekilde bir kanun teklifi de Fon Koordinasyon Kurulumuzda tartışıldı" dedi. Yılmaz, olağan tasfiye kapsamında 3 şirketin tasfiye edildiğini ve 8 Ekim itibarıyla yaklaşık 44 bin yatırımcının ödemelerinin tamamlandığını açıkladı. Süreçte 17 fonun devreden çıktığını belirten Yılmaz, tasfiye işlemlerinin İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütüldüğünü bildirdi.