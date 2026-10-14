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Haberler Ekonomi 14 EKİM AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR? Benzin litre fiyatı kaç TL? Motorin ile LPG kaç lira?

14 EKİM AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR? Benzin litre fiyatı kaç TL? Motorin ile LPG kaç lira?

14 Ekim 2026 Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin yakıt alışverişi öncesinde araştırdığı başlıklar arasında. Peki motorin, benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da kaç TL? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takip eden sürücüler, özellikle büyükşehirlerde geçerli olan güncel pompa fiyatlarını araştırıyor. İşte yola çıkmadan önce sürücülerin bilmesi gereken notlar...

Bursa'da benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin: 85,00 TL

Motorin: 97,60 TL

LPG (otogaz): 40,60 T

İstanbul'da benzin, motorin ve LPG fiyatları

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında akaryakıt fiyatları arasında küçük farklılıklar bulunuyor.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 83,80 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG (otogaz): 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 83,60 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG (otogaz): 40,60 TL

Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları

Başkent Ankara'da güncel akaryakıt litre fiyatları şu şekilde:

Benzin: 84,80 TL

Motorin: 97,70 TL

LPG (otogaz): 41,29 TL

İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları

İzmir'de 14 Ekim tarihli güncel fiyat listesinde:

Benzin: 85,10 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG (otogaz): 41,20 TL

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