14 EKİM AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR? Benzin litre fiyatı kaç TL? Motorin ile LPG kaç lira?

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takip eden sürücüler, özellikle büyükşehirlerde geçerli olan güncel pompa fiyatlarını araştırıyor. İşte yola çıkmadan önce sürücülerin bilmesi gereken notlar...
Bursa'da benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin: 85,00 TL
Motorin: 97,60 TL
LPG (otogaz): 40,60 T
İstanbul'da benzin, motorin ve LPG fiyatları
İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında akaryakıt fiyatları arasında küçük farklılıklar bulunuyor.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 83,80 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG (otogaz): 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 83,60 TL
Motorin: 96,50 TL
LPG (otogaz): 40,60 TL
Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları
Başkent Ankara'da güncel akaryakıt litre fiyatları şu şekilde:
Benzin: 84,80 TL
Motorin: 97,70 TL
LPG (otogaz): 41,29 TL
İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları
İzmir'de 14 Ekim tarihli güncel fiyat listesinde:
Benzin: 85,10 TL
Motorin: 98,00 TL
LPG (otogaz): 41,20 TL