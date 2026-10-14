Borç verirken bir cümlelik güvence

MUTLAKA YAZMANIZ GEREKİYOR

Borç para gönderilirken havale açıklamasına 'Tarafıma ödenmek üzere gönderilen borç' şeklinde açık bir ifade yazılmasını tavsiye eden Demirciefe, aksi durumda gönderilen paranın mevcut bir borcun ödenmesi olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Demirciefe, "Bir şahsa borç para veriyorsanız ve bunu hesabına göndererek yapıyorsanız kesinlikle 'Tarafıma ödenmek üzere gönderilen borç' yazmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sizin sahip olduğunuz mevcut bir borcun ödenmesi amacıyla bu para transferini yaptığınız kabul edilebilmektedir" dedi.Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 2023/1054 Esas, 2024/573 Karar sayılı kararına da dikkat çeken Demirciefe, açıklamasız havalelerde borç veren kişinin ispat yüküyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Demirciefe, Yargıtay'ın söz konusu kararındaki değerlendirmeyi şöyle aktardı: "Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 2023/1054 Esas, 2024/573 Karar sayılı kararında da açıklamasız havalenin kural olarak borç ödemesi sayıldığı, paranın ödünç olarak gönderildiğini ileri süren kişinin ise bu durumu ispatlaması gerektiği kabul edilmiştir." Açıklamasız banka havalesinin tek başına ödünç ilişkisini ispatlamayabileceğini belirten Demirciefe, böyle bir durumda açılacak alacak davası veya başlatılacak icra takibinde borç verenin elindeki diğer delillerin önem kazanacağını söyledi.







VADESİ ÖNEMLİ

BORÇ verirken yalnızca banka transferi yapılmasının yeterli olmayacağını vurgulayan Demirciefe, mümkün olduğunca borç ilişkisinin yazılı olarak da kayıt altına alınmasını önerdi. Demirciefe, "Borç verdiğiniz paranın ileride geri ödenmemesi halinde, paranın gerçekten borç olarak verildiğini ortaya koyabilecek deliller büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle banka transferinin açıklama bölümünün boş bırakılmaması gerekir" dedi. Demirciefe, "Borcun muaccel olduğu tarih belli olmadığı için ihtarname yolu ile öncelikle gönderdiğiniz parayı istemeniz ve borcun muaccel olması için 6 hafta beklemeniz, akabinde icra takibi ya da alacak davası yoluna gitmeniz gerekmektedir" dedi.

DİĞER