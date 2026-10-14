İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: Sessizce toplayıp hazırlık yapın! O tarihe dikkat çekti...

Altın ve gümüşte gözler TSİ bugün saat 15,30'da ABD'de açıklanacak kritik TÜFE verilerine çevrildi. Kritik veri öncesinde Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalara yönelik değerlendirmelerini paylaştı.
Kişisel YouTube hesabında yayımladığı analizde uzman isim altın ve gümüşte orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu ifade etti.
ALTINDA 4.300 DOLAR, GÜMÜŞTE 65 DOLAR HEDEFİ
İslam Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının gün içinde 4.200 dolara kadar yükseldiğini, ardından gelen satışlarla 4.161 dolar seviyesine gerilediğini belirtti. Ons altında 4.070-4.300 dolar aralığını teknik açıdan takip ettiğini söyleyen Memiş, 4.300 dolar seviyesini direnç olarak değerlendirdi.
Gram altının Kapalıçarşı'da 6.605 lira seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, gram altın için 6.580-6.680 lira aralığını takip edeceğini söyledi.
SESSİZCE TOPLAYIP HAZIRLIK YAPIN
Orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisinde değişiklik yapmadığını vurgulayan Memiş, altın biriktirmeye devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ettiğinden dolayı, 2026 yılı bizim toplama yılımız olduğu için sessizce böyle elimize geçen parayla toplamaya devam ediyoruz; 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yapıyoruz."
Gümüş tarafında ise ons fiyatının 60 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, 58-62 dolar aralığını takip ettiğini ve asıl hedefinin 65 dolar olduğunu dile getirdi.
Memiş, gümüşün bu hedefe ulaşmadan önce mevcut seviyelerde güç toplayabileceğini belirterek, "Bir güç toplasın; aşağıda 60 dolar seviyesinden, 58 dolar seviyesinden bir güç toplasın, oradan aslında hedefinin ben şahsen 65 dolar olacağını tahmin ediyorum." dedi.
"2026 YILI GÜMÜŞ TOPLAMAK İÇİN FIRSAT"
Gümüşün performansını altınla karşılaştıran İslam Memiş, iki emtianın yıl içindeki fiyat değişimlerine dikkat çekti.
Memiş'in aktardığı rakamlara göre gram altın, 1 Ocak'ta 6.157 lira seviyesindeyken değerlendirmesini yaptığı sırada 6.605 liraya yükseldi. Gram gümüş ise aynı dönemde 188 liradan 96 liraya geriledi.
Bu karşılaştırma üzerinden gümüşün daha fazla değer kaybettiğini belirten Memiş, 2026 yılında gümüşün yılın en çok öne çıkan emtiası olmayabileceğini, ancak 2027 ve 2028 yılları için gümüşü ön plana çıkardığını söyledi.
Memiş, gümüşe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Ve 2026 yılı bizim stratejimizde bir toplama yılı olduğundan dolayı bence gümüşü ihmal etmemek lazım. Gümüş benim nazarımda kıymetli. Ve 2026 yılı gümüş toplamak için güzel bir fırsat veren bir dönem ve bu dönemin hala içerisindeyiz."
Uzman, gümüşün kendi değerlendirmesine göre ucuz seviyelerde işlem görmeye devam ettiğini belirterek, 2027 ve 2028 yıllarında emtia fiyatlarında farklı bir eğilim oluşabileceğini düşündüğünü ifade etti.
ABD ENFLASYONU VE FED'İN FAİZ KARARI TAKİP EDİLECEK
Memiş, hafta boyunca açıklanacak ekonomik verilerin küresel piyasalarda dalgalanmaya neden olabileceğini söyledi. Özellikle ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ile Fed yetkililerinin açıklamalarının yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.
Önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararının gündemde olacağını hatırlatan Memiş, enflasyon verilerinin faiz artışı veya faizlerin sabit tutulması ihtimaline ilişkin beklentiler açısından önem taşıdığını kaydetti.
Memiş, petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmesinin de enflasyon görünümü açısından risk oluşturduğunu ifade etti. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin petrol arzını olumsuz etkilemesi durumunda fiyatların yeniden yükselebileceğini belirten uzman, petrolün 110-120 dolar seviyelerine çıkması ihtimalinin enflasyon baskılarını artırabileceği değerlendirmesinde bulundu.