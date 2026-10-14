İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: Sessizce toplayıp hazırlık yapın! O tarihe dikkat çekti...

Kişisel YouTube hesabında yayımladığı analizde uzman isim altın ve gümüşte orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu ifade etti.

Altın ve gümüşte gözler TSİ bugün saat 15,30'da ABD 'de açıklanacak kritik TÜFE verilerine çevrildi. Kritik veri öncesinde Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş , piyasalara yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

Gram altının Kapalıçarşı 'da 6.605 lira seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, gram altın için 6.580-6.680 lira aralığını takip edeceğini söyledi.

İslam Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının gün içinde 4.200 dolara kadar yükseldiğini, ardından gelen satışlarla 4.161 dolar seviyesine gerilediğini belirtti. Ons altında 4.070-4.300 dolar aralığını teknik açıdan takip ettiğini söyleyen Memiş, 4.300 dolar seviyesini direnç olarak değerlendirdi.

SESSİZCE TOPLAYIP HAZIRLIK YAPIN

Orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisinde değişiklik yapmadığını vurgulayan Memiş, altın biriktirmeye devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ettiğinden dolayı, 2026 yılı bizim toplama yılımız olduğu için sessizce böyle elimize geçen parayla toplamaya devam ediyoruz; 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yapıyoruz."

Gümüş tarafında ise ons fiyatının 60 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, 58-62 dolar aralığını takip ettiğini ve asıl hedefinin 65 dolar olduğunu dile getirdi.